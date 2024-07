Din Arabia Saudită la CFR Cluj. „Bun venit, Beni Nkololo!”

Dan Petrescu (56 de ani) s-a întors la CFR Cluj în aprilie, cu obiectivul clar de a aduce trofeul SuperLigii înapoi la Gruia. Bursucul își propune să formeze un lot competitiv care să lupte pentru primul loc. Sub conducerea sa, CFR Cluj este foarte activă pe piața de transferuri în această perioadă de mercato, iar recent l-a transferat pe Beni Nkololo, tocmai din Arabia Saudită.

Petrescu, cunoscut pentru abilitatea sa de a construi echipe puternice și competitive, a început deja să-și creioneze strategia pentru a aduce jucători noi și a întări lotul existent.

Clubul explorează diverse opțiuni pentru a aduce talente care să completeze echipa și să asigure un parcurs de succes în noul sezon.

Pe lângă noile achiziții, CFR Cluj lucrează și la consolidarea relațiilor cu jucătorii actuali, asigurându-se că aceștia sunt motivați și pregătiți pentru provocările ce urmează.

Transfer din Arabia Saudită

CFR Cluj a realizat recent transferul lui Beni Nkololo, o extremă în vârstă de 27 de ani, care a venit din Arabia Saudită, unde a evoluat pentru Al-Orobah.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Beni Nkololo este de 500.000 de euro, ceea ce reflectă valoarea și potențialul său în cadrul echipei. Nkololo aduce experiența sa internațională și abilitatea de a crea oportunități ofensive, ceea ce va fi esențial pentru strategia lui Dan Petrescu de a reconstrui o echipă competitivă la CFR Cluj.

”Bun venit, Beni Nkololo!

CFRiști, faceți cunoștință cu noua noastră extremă dreaptă! Începând de astăzi, Béni Nkololo se alătură familiei noastre!

Născut în Franța, fotbalistul de 27 de ani vine în Gruia după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în Saudi Pro League în tricoul căreia a jucat 33 de partide, bifând 5 goluri și 5 pase decisive.

Cu peste 200 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franța pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC și SC Lyon, dar și în Australia, pentru Central Coast Mariners.

Îi urăm bun venit și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, a anunțat CFR Cluj, pe pagina oficială de Facebook.

