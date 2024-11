Didier Deschamps, exasperat de întrebările despre Kylian Mbappe. „Ajunge!”

Franța se pregătește pentru meciurile din grupele Nations League împotriva Israelului și Italiei, iar absența lui Kylian Mbappe a devenit principalul subiect de discuție.

Selecționerul Didier Deschamps a fost nevoit să răspundă repetat întrebărilor despre neconvocarea starului de la Real Madrid și, într-un moment de exasperare, a răbufnit în fața jurnaliștilor.

„Lăsați-l în pace, vă rog!”

În conferința de presă premergătoare meciului Franța – Israel, Didier Deschamps a fost din nou întrebat despre motivele care au stat la baza deciziei de a-l lăsa pe Mbappe în afara lotului. Selecționerul Franței, care a obținut titlul mondial în 2018, a declarat că nu va oferi detalii suplimentare și a cerut jurnaliștilor să respecte decizia sa, lăsând subiectul deoparte.

„Ajunge! Am spus ce aveam de spus. Sunteți liberi să vorbiți și să interpretați. Nu voi mai repeta ce am spus. Am un meci mâine (joi, 14 noiembrie, cu Israel). Am 23 de jucători care sunt la lot, iar Kylian nu e aici. Lăsați-l în pace, vă rog!”, a declarat Didier Deschamps, potrivit ESPN.

Presa internațională speculează că Mbappe ar fi luat decizia de a nu participa la meciurile naționalei atâta timp cât Deschamps va fi selecționer. Conform unor surse din presa franceză, jucătorul ar fi dezamăgit de filosofia actualului antrenor și de relația tensionată dintre cei doi.

N’Golo Kante, favorit pentru banderola de căpitan

Decizia lui Deschamps de a-l lăsa pe Mbappe în afara lotului a fost privită ca un semnal privind eventualele tensiuni dintre cei doi, iar jurnaliștii au sugerat că Mbappe nu este singurul jucător din echipa națională nemulțumit de selecționer. Potrivit jurnalistului Romain Molina, mai mulți jucători și-ar dori ca Zinedine Zidane să preia conducerea echipei naționale, considerând că acesta ar aduce un stil de joc mai apropiat de preferințele lor.

În contextul absenței lui Mbappe și al accidentării lui Aurelien Tchouameni, Deschamps l-a desemnat pe N’Golo Kante căpitanul echipei. Potrivit RMC Sport, selecționerul a decis să îi acorde acest rol lui Kante, apreciat pentru modestia și profesionalismul său. Decizia oficială urmează să fie confirmată înainte de meciul cu Israel, în timp ce Franța își va încerca norocul în aceste ultime partide din grupele Nations League.

Lotul Franței pentru meciurile cu Israel și Italia

Pentru meciurile din Nations League, Deschamps a convocat următorii jucători: