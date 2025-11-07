Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.

Lidera partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a fost chemată și luna trecută la Parchet, atunci când a fost informată că are calitatea de inculpată, însă a refuzat să dea declarații în fața procurorilor.

În luna septembrie, procurorul general Alex Florența a înaintat Parlamentului European o solicitare de ridicare a imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă. Aceasta este vizată în cadrul unei anchete complexe care include 11 infracțiuni, printre care:

patru fapte de lipsire ilegală de libertate;

patru fapte de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanității;

promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

negarea și minimalizarea Holocaustului;

ultraj.

Ca reacție, Diana Șoșoacă a susținut că solicitarea procurorilor este „o tentativă de execuție politică”.

Controverse și incidente repetate

De-a lungul anilor, Diana Șoșoacă a fost implicată în numeroase controverse și episoade violente, atât fizice, cât și verbale.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus o plângere penală împotriva sa pentru promovarea cultului lui Nicolae Ceaușescu, dictator condamnat pentru genocid.

Într-un discurs ținut pe 11 februarie în Parlamentul European, Șoșoacă a declarat că liderii europeni ar trebui să urmeze exemplul fostului dictator, afirmând:

„Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

Declarații controversate despre Corneliu Zelea Codreanu

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce eurodeputata a omagiat public pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, la scurt timp după ce Curtea Constituțională i-a invalidat candidatura la prezidențiale.

Într-o transmisiune live pe YouTube, Diana Șoșoacă a afirmat:

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea şi Căpitanul”, care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”.

Ulterior, la sfârșitul lunii noiembrie, Șoșoacă a participat la o ceremonie de comemorare organizată la Tâncăbești (Ilfov), cu prilejul a 86 de ani de la moartea lui Codreanu. Cu acel prilej, ea a declarat:

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”.

