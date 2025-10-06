Eurodeputata Diana Șoșoacă este așteptată luni la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară și alte 11 infracțiuni, printre care lipsire ilegală de libertate, ultraj și negarea Holocaustului.

Procurorul general Alex Florența a cerut Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare pentru Diana Șoșoacă, pentru a permite continuarea urmăririi penale.

Șoșoacă a mai fost citată pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat, invocând faptul că se afla la Bruxelles.

Lista acuzațiilor

Potrivit anchetatorilor, Șoșoacă este vizată pentru:

patru infracțiuni de lipsire ilegală de libertate,

patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității,

promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe,

promovarea ideilor antisemite,

negarea sau minimalizarea Holocaustului,

ultraj.

Replica Dianei Șoșoacă

Într-o declarație publică, eurodeputata a catalogat ancheta drept o „tentativă de execuție politică”.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat”, a afirmat Șoșoacă.

De-a lungul timpului, eurodeputata a fost implicată în numeroase scandaluri publice, inclusiv pentru promovarea cultului dictatorului Nicolae Ceaușescu, omagierea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu și a altor membri ai Mișcării Legionare.

Aceste fapte au fost documentate și se află în atenția procurorilor.

