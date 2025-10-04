Diana Buzoianu merge la Gura Tejghii pentru discuții despre Hidrocentrala Surduc

De către

Ministerul Mediului anunță că Diana Buzoianu va ajunge duminică după-amiază în comuna Gura Teghii pentru a discuta proiectul hidrocentralei Surduc.

Diana Buzoianu, ministra Mediului, se va întâlni duminică cu locuitorii din satul Păltiniș, comuna Gura Teghii (județul Buzău), pentru a discuta proiectul hidrocentralei Surduc.

Ministerul Mediului anunță că Diana Buzoianu va ajunge duminică după-amiază în comuna Gura Teghii, satul Păltiniș, unde se va întâlni cu localnicii preocupați de planurile privind hidrocentrala Surduc.

Vizita are loc pe fondul discuțiilor și controverselor generate de proiect, care ar putea avea un impact asupra mediului și comunităților din zonă.

Oficialul va susține și o declarație de presă la Căminul Cultural din Păltiniș, programată pentru ora 16.30.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!