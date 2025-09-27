Ministrul Finanțelor a transmis un mesaj de deschidere către sindicaliștii din sistem, care au protestat în fața instituției, subliniind importanța unui dialog constant pentru a construi schimbări coerente și durabile

„Susțin dialogul deschis și constant, pentru că schimbarea în instituție trebuie făcută în acord cu toate organizațiile – doar așa putem construi coerent, împreună”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe o rețea socială.

Oficialul a declarat că înțelege preocupările angajaților din sistem, inclusiv dorința acestora de a avea un statut clar și predictibil. Toate solicitările vor fi analizate „temeinic”, pentru a stabili ce poate fi pus în practică în perioada următoare. Totodată, a admis că unele cereri nu pot fi soluționate imediat sau nu pot fi susținute integral, dar a subliniat importanța menținerii dialogului.

Un exemplu de măsură concretă menționată este procesul de normare realistă a muncii, deja demarat în cadrul Ministerului, pentru a obține o evidență clară a activității fiecărei Direcții și a fiecărui angajat.

Reprezentanții Ministerului au mulțumit protestatarilor pentru modul responsabil în care au acționat, alegând să iasă în stradă într-o zi liberă, fără a afecta programul de lucru. „Aceasta arată respect față de cetățeni și angajament față de instituție. Cred cu atât mai mult că prin dialog constant și pași clari putem construi instituții mai eficiente și performante”, a concluzionat oficialul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube