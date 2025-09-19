Ministrul Educației, Daniel David, a participat online la Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România, desfășurată la Oradea, unde peste 400 de tineri au ridicat principalele probleme cu care se confruntă: bursa și transportul gratuit.

Oficialul a declarat că discută deja cu Ministerul Fondurilor Europene pentru identificarea unor sume care să fie direcționate către programul de prevenire a abandonului universitar.

„Am început deja discuțiile cu ministrul Pîslaru, ministrul fondurilor europene, și am dat temă și la Ministerul Educației, să vedem dacă nu putem aduce din fondurile europene pe care le avem pentru educație, să aducem niște fonduri pentru programul de prevenire a abandonului universitar”, a spus Daniel David.

În cazul în care banii europeni nu pot fi folosiți, varianta de rezervă ar fi implicarea mediului privat, prin contribuții la un fond de burse.

Vouchere pentru transportul studenților

O propunere venită din partea tinerilor a vizat introducerea voucherelor pentru transportul feroviar, acordate în funcție de implicarea studenților în activități profesionale sau de voluntariat.

Ministrul a considerat ideea „una bună”, dar a subliniat că rămâne de văzut dacă va fi nevoie de un program separat sau dacă poate fi integrată în cel deja existent.

Reacțiile studenților

Deși au apreciat disponibilitatea la dialog, mulți studenți au spus că nu au primit răspunsuri clare.

„A-ncercat să ne asculte, chiar cred că vrea să-ncerce să rezolve ceva, însă nu cred că a oferit răspunsuri valide”, a afirmat o studentă.

Cristian Ghiurcă, președintele Uniunii Studenților din România, a adăugat că, deși momentan se merge pe calea diplomatică, nu este exclusă mobilizarea pentru proteste.

Proteste anunțate pentru sfârșitul lunii

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a anunțat noi manifestații pe 29 septembrie, în contextul nemulțumirilor legate de burse și facilități de transport.

