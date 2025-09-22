Deziluzie pentru Dennis Man la derby-ul PSV – Ajax! Românul, din nou rezervă neutilizată

Transferat pentru 9 milioane de euro, internaționalul român nu reușește să își câștige locul în echipa campioanei Olandei.

Dennis Man (27 de ani) traversează o perioadă dificilă la PSV Eindhoven. Românul a rămas pe bancă în derby-ul cu Ajax, terminat la egalitate, 2-2, în etapa a 6-a din Eredivisie, și nu a primit niciun minut de joc din partea antrenorului Peter Bosz.

Este al doilea meci consecutiv din campionat în care Man este rezervă neutilizată, după ce în precedenta etapă a avut aceeași soartă. Singurele minute bifate recent au fost în Liga Campionilor, marți, când a intrat pe teren în finalul partidei pierdute cu Royale Union Saint-Gilloise (1-3).

Investiție de 9 milioane, dar fără șanse la titularizare

PSV a plătit 9 milioane de euro în această vară pentru a-l aduce pe Dennis Man de la Parma, însă până acum internaționalul român a adunat doar 103 minute în tricoul campioanei Olandei, răspândite în 3 meciuri.

Pe postul său, la derby-ul cu Ajax, a fost preferat Ivan Perišić (36 de ani), croatul cu o carieră impresionantă la echipe precum Dortmund, Inter, Bayern sau Tottenham.

Campioana Olandei a deschis scorul rapid prin Ismael Saibari (7), dar Kenneth Taylor a egalat pentru Ajax în minutul 31, din penalty. Cu 10 minute înainte de final, Gasiorowski a readus-o pe PSV în avantaj, însă Gloukh a restabilit egalitatea în minutul 88, scor final 2-2.

După această remiză, PSV ocupă locul secund în Eredivisie, cu 13 puncte, la o lungime în spatele liderului Feyenoord, adversar al FCSB-ului în grupele Europa League. Ajax este pe locul 3, cu 12 puncte.

Pentru Dennis Man și colegii săi urmează duelul din deplasare cu Excelsior, programat pe 27 septembrie. Rămâne de văzut dacă internaționalul român va primi mai multe șanse de la Peter Bosz într-un moment în care fanii campioanei încep să pună întrebări despre randamentul atacantului adus pentru o sumă importantă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!