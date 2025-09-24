Dezastru total în Belgia! Echipa patronului român e lanterna roșie, cu golaveraj de -18

Olympic Charleroi, club intrat recent sub controlul lui Claudiu Florică, a pierdut toate meciurile din startul sezonului.

Olympic Charleroi, nou-promovată în liga secundă din Belgia, traversează un început de sezon dezastruos. Echipa la care omul de afaceri român Claudiu Florică a intrat în acționariat prin compania Synotech nu a obținut niciun punct în primele șase etape.

Rezultatele sunt dramatice: șase înfrângeri din tot atâtea partide, doar două goluri marcate și 20 primite, ceea ce înseamnă un golaveraj de -18. Formația se află pe ultimul loc, 17 din 17.

Românii Luca Florică și Robert Ion, în prim-plan

La scurt timp după implicarea în club, Claudiu Florică și-a adus fiul, pe Luca, alături de Robert Ion, fost campion cu Farul în 2023. Cei doi au jucat în toate meciurile disputate până acum, însă fără realizări notabile. Robert Ion, mijlocaș ofensiv trecut și pe la FCSB, a înscris singurul său gol din penalty, în eșecul cu Gent U23 (1-4). Luca Florică, mijlocaș stânga, nu a reușit să contribuie la fazele ofensive.

În ultimul meci, pierdut acasă cu Anderlecht U23 (0-2), Robert Ion a fost titular și a părăsit terenul în minutul 69, fiind înlocuit chiar de Luca Florică. Urmează duelul din deplasare cu Lierse, programat pe 28 septembrie.

Robert Ion a semnat un contract pe un an, cu opțiune de prelungire, în timp ce Luca Florică are angajament pe două sezoane.

Claudiu Florică și legătura cu Synotech

Intrarea în acționariat a avut loc prin Synotech Global Services, companie controlată de Claudiu Florică, afacerist cunoscut pentru implicarea în dosarul „Microsoft 3”. Acesta a scăpat de răspunderea penală prin prescrierea faptelor, dar i-au fost confiscate peste 10 milioane de dolari.

Synotech, fondată acum trei decenii, este o firmă „abonată” la contracte cu statul român. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 19,39 milioane de euro și un profit de 2,39 milioane. În prezent, asociații principali sunt Manuela-Carolina Popescu (60%) și Walter Haralambie Cor Hagialinis (40%).

