Dezastru în Franța pentru Potaissa Turda! Ardelenii, zdrobiți de Saint-Raphael în EHF European League

Echipa lui Horațiu Gal a suferit cea mai grea înfrângere a serii europene, pierzând cu 24-42 în fața francezilor de la Saint-Raphael.

Potaissa Turda a avut o seară de coșmar în etapa a doua din EHF European League, fiind învinsă categoric de Saint-Raphael Var Handball, scor 24-42, în deplasarea din Franța.

Reprezentanta României nu a reușit să țină pasul cu ritmul impus de adversari, care au dominat partida de la un capăt la altul. Deși portarul Mihai Popescu a avut 9 intervenții, acestea nu au fost suficiente pentru a opri avalanșa ofensivă a francezilor, care au punctat constant pe contraatac și au profitat de fiecare eroare a ardelenilor.

Golurile Potaissei au fost marcate de Dumitriu (5), Falavarjani (4), Vere (4), Ghiță (3), Pintoiu (2), Thalmaier (2), Piechowski (2) și Mosic (2).

Mihai Popescu, meci special împotriva fostei echipe

Pentru portarul Mihai Popescu, confruntarea de la Saint-Raphael a avut o semnificație aparte. Veteranul Potaissei a evoluat timp de aproape un deceniu pentru formația franceză, între 2015 și 2024, iar meciul de marți a fost primul împotriva fostului său club.

Cu toate acestea, Potaissa nu a reușit să profite de experiența internațională a portarului său, echipa fiind depășită la toate capitolele.

Eșec sever după un meci promițător în prima etapă

Ardelenii veneau după o înfrângere la limită în debutul competiției, 33-34 cu Bidasoa Irun, și sperau să producă surpriza în Franța. Înaintea partidei, Cristi Ghiță, interul dreapta al echipei, declara pentru GSP.ro:

„Ne așteaptă un meci greu, dar cred că putem face un meci mare împotriva celor din Saint-Raphael. Am încredere în colegii mei și sper că împreună putem produce surpriza.”

Doar că planurile ardelenilor au fost spulberate rapid. Francezii au intrat la pauză cu un avantaj de 11-8, iar în repriza secundă au mărit diferența la cinci goluri (20-15), transformând finalul într-un adevărat galop de sănătate.

Potaissa, fără puncte după două etape

După acest eșec dureros, Potaissa Turda rămâne cu zero puncte în Grupa C din EHF European League, în timp ce Saint-Raphael bifează prima victorie.

În celălalt meci al grupei, SAH Aarhus a trecut de RD LL Grosist Slovan Ljubljana, scor 34-30.

Clasamentul după două runde:

SAH Aarhus – 4 puncte Slovan Ljubljana – 2 puncte Saint-Raphael – 2 puncte Potaissa Turda – 0 puncte

Programul următoarelor meciuri ale Potaissei Turda:

Potaissa Turda – SG Flensburg-Handewitt – 11 noiembrie, ora 19:45

– 11 noiembrie, ora 19:45 Flensburg-Handewitt – Potaissa Turda – 18 noiembrie, ora 21:45

– 18 noiembrie, ora 21:45 Bidasoa Irun – Potaissa Turda – 25 noiembrie, ora 21:45

– 25 noiembrie, ora 21:45 Potaissa Turda – Saint-Raphael Var Handball – 2 decembrie, ora 19:45

Echipa lui Horațiu Gal are acum nevoie urgentă de o reacție pozitivă, dacă vrea să mai spere la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

