Autoritățile din județul Argeș avertizează populația și turiștii să evite apropierea de albia râului pe durata operațiunii

Un exercițiu amplu de simulare a deversării controlate a apei din lacul de acumulare Vidraru are loc miercuri, între orele 7:00 și 18:00, cu scopul de a testa capacitatea albiei râului Argeș de a prelua volume mari de apă fără riscuri. Autoritățile din județul Argeș avertizează populația și turiștii să evite apropierea de albia râului pe durata operațiunii, întrucât vor fi eliberate cantități variabile de apă, cu debite în creștere.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a explicat că exercițiul urmărește verificarea condițiilor reale de siguranță în vederea golirii barajului Vidraru, programată pentru luna decembrie, când vor începe lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

„Este o etapă esențială pentru a ne asigura că toate instituțiile implicate pot gestiona corect fluxul de apă eliberat și pot interveni rapid în caz de urgență. De aceea, testăm astăzi reacția râului Argeș la deversări progresive și comportamentul instalațiilor”, a transmis prefectul într-o postare pe Facebook.

Pentru buna desfășurare a exercițiului, peste 200 de persoane se află pe teren, reprezentanți ai Hidroelectrica, Administrației Bazinale de Apă Argeș–Vedea, ISU Argeș, Poliției și Jandarmeriei Argeș, Direcției Silvice, Agenției pentru Protecția Mediului, ANPA, precum și ai primăriilor Arefu și Corbeni.

Centrul de comandă operațional a fost instalat la Primăria Corbeni, iar întreg perimetrul este supravegheat continuu atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul a cinci drone.

Pentru protejarea populației, locuitorii din localitățile vizate au fost informați în prealabil prin anunțuri publice, panouri de avertizare și notificări din casă în casă. În această dimineață, autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert, prin care reamintesc cetățenilor să nu se apropie de albia râului Argeș pe durata testelor.

Exercițiul de miercuri reprezintă una dintre cele mai complexe simulări hidrotehnice derulate în ultimii ani în județul Argeș și constituie o etapă cheie înaintea operațiunilor de întreținere a unuia dintre cele mai importante baraje din România.

