Transfăgărășanul a fost închis, miercuri dimineață, pe un tronson de peste 25 de kilometri, între Piscu Negru (km 104) și Bâlea Cascadă (km 130+800), din cauza condițiilor meteo extreme. Ninsorile abundente și viscolul puternic au făcut ca stratul de zăpadă să depășească 30 de centimetri, iar circulația să devină periculoasă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că măsura a intrat în vigoare începând cu ora 10:00 și a fost luată, pentru a proteja siguranța șoferilor. Majoritatea mașinilor care tranzitează zona în această perioadă nu sunt echipate cu anvelope de iarnă, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente, în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă și viscol.

Autoritățile spun că drumul va fi redeschis, doar dacă vremea se va îmbunătăți și circulația va putea fi reluată în siguranță. Între timp, echipele de intervenție acționează pentru deszăpezirea sectorului dintre intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă, însă și pe această porțiune, accesul este permis exclusiv vehiculelor pregătite pentru iarnă.

Transfăgărășanul leagă județele Sibiu și Argeș, zone aflate în prezent sub avertizări meteorologice. În Sibiu este în vigoare un cod galben de precipitații, iar în Argeș un cod portocaliu. Meteorologii anunță ninsori viscolite în masivele montane și un strat suplimentar de zăpadă de până la 30 de centimetri în orele următoare.

CNAIR avertizează șoferii să evite deplasările neesențiale în zonele montane afectate și să nu se aventureze pe drumuri închise, pentru a nu pune în pericol intervențiile echipelor de deszăpezire.

