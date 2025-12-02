Despărțire și un nou început! Alexandru Tudorie pleacă din China și își pregătește următoarea mutare

Alexandru Tudorie a confirmat plecarea de la Wuhan Three Towns printr-un mesaj emoționant.

Alexandru Tudorie, în vârstă de 29 de ani, s-a despărțit oficial de Wuhan Three Towns după încheierea contractului său cu formația din China. Atacantul român, plecat în ianuarie 2025 de la Petrolul în schimbul clauzei de reziliere de aproximativ 250.000 de euro, a transmis un mesaj amplu de mulțumire pentru perioada petrecută în Asia. Anunțul alimentază deja speculațiile privind o posibilă revenire a sa în Superliga României, având în vedere experiențele sale anterioare și statutul de fost golgheter al ploieștenilor.

În mesajul publicat pe Instagram, Tudorie a oferit detalii despre despărțire și a mulțumit tuturor celor implicați în aventura sa la Wuhan Three Towns. Printre cuvintele transmise, el a subliniat importanța experienței trăite și deschiderea către un nou capitol în cariera sa. Declarația sa a cuprins mai multe pasaje emoționante, printre care cele în care a vorbit despre legătura creată cu suporterii și atmosfera de la club.

Mesajul care a marcat plecarea atacantului din China

Tudorie a publicat un text prin care a dorit să mulțumească întregii echipe pentru perioada petrecută în campionatul chinez, iar cuvintele sale au avut ecou atât în rândul fanilor, cât și al celor care îi urmăresc cariera. El a transmis: „Întrucât acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns este încheiat, vreau să-mi exprim recunoștința. Mulțumesc tuturor oamenilor de la club, colegilor, staff-ului, antrenorilor și mai ales fanilor pentru momentele frumoase trăite împreună. Mulțumesc pentru susținere, energie și pentru atmosfera pe care nu o voi uita. Sunt mândru de fiecare gol, de fiecare meci și de fiecare provocare pe care am trecut-o împreună. Wuhan va rămâne mereu un capitol special în cariera mea și în inima mea. Privesc spre un nou început, cu multă apreciere pentru tot ce am trăit aici”.

Campionatul din China s-a încheiat recent, iar Wuhan Three Towns a terminat pe locul 13, având 25 de puncte, cu patru peste primul loc retrogradabil, ocupat de Meizhou Hakka. Tudorie a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei pe parcursul sezonului, bifând 26 de meciuri și marcând 10 goluri. Conform Transfermarkt, atacantul este evaluat la 1,2 milioane de euro, o valoare care poate atrage interesul mai multor cluburi din țară.

În România, Tudorie a avut o evoluție remarcabilă în sezonul trecut la Petrolul, club cu care a semnat în iulie 2024. Cu opt goluri marcate în 19 meciuri și două pase decisive, el a devenit golgheterul echipei, iar forma sa bună i-a garantat transferul în China. De-a lungul carierei, atacantul a trecut pe la Oțelul Galați, FCSB, Voluntari, Universitatea Craiova, Arsenal Tula, Sepsi, Al Adalah, UTA Arad, Petrolul și Wuhan.

Plecarea din China poate reprezenta un moment important pentru o revenire în Superligă, iar opțiunile pentru Tudorie sunt multiple, având în vedere experiența sa internă și internațională. Următoarea mutare urmează să fie stabilită în perioada imediat următoare, atacantul lăsând deja să se înțeleagă că este pregătit pentru un nou început.

