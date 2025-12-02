7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalDespărțire și un nou început! Alexandru Tudorie pleacă din China și își...

Despărțire și un nou început! Alexandru Tudorie pleacă din China și își pregătește următoarea mutare

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
fc petrolul ploiesti v sepsi osk romania superliga
PLOIESTI, ROMANIA - JULY 31: Alexandru Tudorie of Sepsi OSK celebrates after scoring a goal during the game between FC Petrolul Ploiesti and Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Round 3 of Liga 1 Romania at the Ilie Oana Stadium on July 31, 2022 in Ploiesti, Romania. (Photo by Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

Alexandru Tudorie a confirmat plecarea de la Wuhan Three Towns printr-un mesaj emoționant.

Alexandru Tudorie, în vârstă de 29 de ani, s-a despărțit oficial de Wuhan Three Towns după încheierea contractului său cu formația din China. Atacantul român, plecat în ianuarie 2025 de la Petrolul în schimbul clauzei de reziliere de aproximativ 250.000 de euro, a transmis un mesaj amplu de mulțumire pentru perioada petrecută în Asia. Anunțul alimentază deja speculațiile privind o posibilă revenire a sa în Superliga României, având în vedere experiențele sale anterioare și statutul de fost golgheter al ploieștenilor.

În mesajul publicat pe Instagram, Tudorie a oferit detalii despre despărțire și a mulțumit tuturor celor implicați în aventura sa la Wuhan Three Towns. Printre cuvintele transmise, el a subliniat importanța experienței trăite și deschiderea către un nou capitol în cariera sa. Declarația sa a cuprins mai multe pasaje emoționante, printre care cele în care a vorbit despre legătura creată cu suporterii și atmosfera de la club.

Mesajul care a marcat plecarea atacantului din China

Tudorie a publicat un text prin care a dorit să mulțumească întregii echipe pentru perioada petrecută în campionatul chinez, iar cuvintele sale au avut ecou atât în rândul fanilor, cât și al celor care îi urmăresc cariera. El a transmis: „Întrucât acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns este încheiat, vreau să-mi exprim recunoștința. Mulțumesc tuturor oamenilor de la club, colegilor, staff-ului, antrenorilor și mai ales fanilor pentru momentele frumoase trăite împreună. Mulțumesc pentru susținere, energie și pentru atmosfera pe care nu o voi uita. Sunt mândru de fiecare gol, de fiecare meci și de fiecare provocare pe care am trecut-o împreună. Wuhan va rămâne mereu un capitol special în cariera mea și în inima mea. Privesc spre un nou început, cu multă apreciere pentru tot ce am trăit aici”.

Campionatul din China s-a încheiat recent, iar Wuhan Three Towns a terminat pe locul 13, având 25 de puncte, cu patru peste primul loc retrogradabil, ocupat de Meizhou Hakka. Tudorie a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei pe parcursul sezonului, bifând 26 de meciuri și marcând 10 goluri. Conform Transfermarkt, atacantul este evaluat la 1,2 milioane de euro, o valoare care poate atrage interesul mai multor cluburi din țară.

În România, Tudorie a avut o evoluție remarcabilă în sezonul trecut la Petrolul, club cu care a semnat în iulie 2024. Cu opt goluri marcate în 19 meciuri și două pase decisive, el a devenit golgheterul echipei, iar forma sa bună i-a garantat transferul în China. De-a lungul carierei, atacantul a trecut pe la Oțelul Galați, FCSB, Voluntari, Universitatea Craiova, Arsenal Tula, Sepsi, Al Adalah, UTA Arad, Petrolul și Wuhan.

Plecarea din China poate reprezenta un moment important pentru o revenire în Superligă, iar opțiunile pentru Tudorie sunt multiple, având în vedere experiența sa internă și internațională. Următoarea mutare urmează să fie stabilită în perioada imediat următoare, atacantul lăsând deja să se înțeleagă că este pregătit pentru un nou început.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Horoscop 3 decembrie 2025.Zodiile care trebuie să fie atenți mâine și ce oportunități ascunse îi așteaptă

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Horoscop 3 decembrie 2025. Astrele vin cu mesaje importante pentru fiecare zodie, oferind indicii subtile despre cum să profite de oportunitățile ascunse și să...

Senegal completează grupa României la Mondial! „Tricolorele” își cunosc acum toate adversarele

Handbal Dragos Soneriu - 0
România intră în grupa principală alături de Senegal, Elveția și Ungaria.România și-a aflat în mod oficial ultima adversară din grupa principală a Campionatului Mondial...

Pieţele europene intră în decembrie cu ezitări, pe fondul temerilor, privind dobânzile şi sectorul tech

Economie Dana Macsim - 0
Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din UcrainaAcţiunile listate pe marile burse europene au deschis...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.