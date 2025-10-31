Despărțire inevitabilă la FCSB! Denis Alibec, dorit de Universitatea Cluj

Atacantul de 34 de ani este tot mai aproape de plecare, iar „șepcile roșii” iau în calcul transferul său în iarnă.

Relația dintre Denis Alibec și FCSB pare să fi ajuns la final. După doar câteva luni de la revenirea sa în tricoul roș-albastru, atacantul de 34 de ani este aproape de despărțire, iar o altă echipă din Superligă își manifestă deja interesul: Universitatea Cluj.

Transferat în vară pentru a aduce experiență și eficiență în atacul campioanei, Alibec a avut un start dificil. A fost nevoie de 12 meciuri pentru ca el să înscrie primul său gol din acest sezon – din penalty, în Cupa României, contra celor de la Gloria Bistrița.

Nemulțumiri și promisiuni încălcate

Pe lângă forma oscilantă, Alibec a fost deranjat de statutul său la FCSB. A fost folosit doar pe reprize, fără să prindă niciun meci integral în actuala stagiune. Potrivit surselor apropiate clubului, atacantul s-ar fi simțit dezamăgit și de faptul că Gigi Becali nu și-ar fi respectat o promisiune făcută în momentul semnării contractului.

În aceste condiții, despărțirea pare iminentă, iar perioada de mercato din iarnă ar putea aduce o nouă destinație pentru vârful constănțean.

U Cluj confirmă interesul pentru Alibec

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a recunoscut că îl are pe listă pe Denis Alibec, dar a subliniat că o decizie concretă va fi luată abia în pauza competițională:

„Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul, dar este prematur să vorbim.”

Numirea lui Cristiano Bergodi ca antrenor al ardelenilor, pe 23 octombrie, ar putea cântări în favoarea unei posibile mutări. Italianul a lucrat în trecut cu jucători experimentați și apreciază fotbaliști cu profil tehnic, iar Alibec se încadrează perfect în această categorie.

Alibec, un trecut modest la Cluj

Denis Alibec a mai evoluat la Cluj, însă pentru CFR, în sezonul 2021/2022, când a fost împrumutat de la Kayserispor. În acea jumătate de an, a reușit 2 goluri în 21 de meciuri, fără a-și confirma renumele.

Acum, ar putea reveni în oraș, dar de partea cealaltă a rivalității, la Universitatea Cluj — echipă care visează la play-off sub comanda lui Bergodi.

Dacă transferul se va concretiza, Alibec ar bifa al 10-lea club din cariera sa, care a inclus echipe precum Inter Milano, Astra Giurgiu, Kayserispor, Farul Constanța și FCSB.

