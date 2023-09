Desființarea tichetelor de masă ar aduce firmelor din Horeca pierderi de 6 miliarde lei

Firmele din Horeca ar înregistra o scădere de peste 6 miliarde de lei a cifrei de afaceri, dacă în România se vor schimba reglementările privind tichetele de masă.

Acest avertisment este prezentat într-un studiu realizat de firma de consultanță Frames.

“Intenția Guvernului de a elimina acordarea tichetelor de masă exclusiv sub forma cardurilor digitalizate și de a le taxa cu 10% ar putea produce pierderi financiare semnificative economiei, dar și bugetului de stat. Firmele care oferă servicii de servire a mesei ar putea raporta o scădere a cifrei de afaceri de până la 30%, iar asta va însemna pierderi de aproximativ 6 miliarde de lei. La nivelul întregii economii, efectele financiare negative sunt de o amploare și mai mare, având în vedere că mulți români folosesc tichetele de masă în magazinele alimentare”, arată analiza Frames.

Potrivit acestei surse, peste trei milioane de români beneficiază, în prezent, de tichete de masă.

Decizia Guvernului de a taxa cu 10% aceste tichete ar putea determina multe firme să renunțe la ele, în condițiile în care nu au buget prevăzut pentru a susține taxele către stat. O altă măsură controversată vizează includerea posibilității de a livra sumele asociate tichetelor de masă și sub formă de bani cash.

,,Dincolo de taxarea tichetelor, posibilitatea ca acestea să fie oferite în bani cash spulberă, practic, scopul pentru care au fost create – acela de a asigura plata pentru servicii de masă, pentru achiziția de alimente etc. Ultimul draft al ordonanței permite, practic, ca banii cash să poată fi cheltuiți pentru țigări, pentru alcool, pentru păcănele și pentru orice altceva.



În plus, dacă tichetele de masă pot fi folosite exclusiv pe teritoriul României, adică în economia românească, sumele în bani vor putea fi folosite oriunde, fără niciun fel de trasabilitate”, arată analiza Frames.



În plus, spun analiștii, nu va mai exista certitudinea că aceste sume sunt fiscalizate, banii putând fi folosiți în orice domeniu, chiar și acolo unde nu se plătesc taxe și impozite.



,,Spre deosebire de numerar, tichetele sunt, de asemenea, instrumente eficiente în lupta împotriva diferitelor forme de corupție și a utilizării frauduloase sau delincvente a mijloacelor de plată. Tichetele, spre deosebire de numerar, contribuie la reducerea economiei subterane și creșterea veniturilor la bugetul de stat’’, arată analiza.



Potrivit celui mai recent studiu OECD, tichetele pe card acordă protecție mai bună împotriva furtului, pierderii și eliminarea fraudei datorita plăților securizate și standardelor crescute în industrie, fiind instrumente pentru incluziunea socială și dezvoltarea locală.

