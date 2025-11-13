Un studiu recent efectuat pe ADN-ul lui Adolf Hitler a scos la iveală că liderul nazist ar fi putut suferi de sindromul Kallmann, o afecțiune genetică ce poate influența dezvoltarea sexuală și pubertatea, afirmă cercetătorii și realizatorii unui nou documentar, „Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”, care urmează să fie difuzat sâmbătă.

Sindromul Kallmann: explicații genetice pentru misterele vieții lui Hitler

Cercetătorii, inclusiv geneticianul Turi King, cunoscut pentru identificarea rămășițelor regelui Richard III, spun că sindromul Kallmann poate provoca simptome precum testicule nedescendente sau micropenis și poate afecta dezvoltarea sexuală a bărbaților. Această descoperire ar putea explica de ce Hitler a avut dificultăți evidente în apropierea femeilor și probabil nu a avut relații intime de-a lungul vieții, un aspect care a intrigat istoricii decenii la rând.

Nimeni nu a putut explica de ce Hitler era atât de incomod în preajma femeilor sau de ce probabil nu a avut relații intime. Acum, având în vedere că avea sindromul Kallmann, acest lucru ar putea fi răspunsul pe care îl căutam, a declarat Alex Kay de la Universitatea din Potsdam.

DNA-ul lui Hitler: autism, schizofrenie și tulburare bipolară?

Analiza genetică a arătat că Hitler avea predispoziție la autism, schizofrenie și tulburare bipolară, conform realizatorilor documentarului Blink Films. Totuși, experți britanici în genetică avertizează că aceste scoruri poligenice nu pot fi folosite pentru a determina certitudinea apariției unei afecțiuni la un individ, ci doar pentru a evalua riscul la nivel de populație.

Miturile despre originea evreiască, infirmate

Un alt rezultat important al testării ADN-ului este infirmarea zvonurilor conform cărora Hitler ar fi avut strămoși evrei. Analiza cromozomului Y a confirmat continuitatea liniei masculine a familiei Hitler, ceea ce exclude posibilitatea ca bunicul său să fi fost evreu. Această concluzie vine după ce teoria descendenței evreiești a fost folosită chiar de oficiali politici, precum ministrul de externe rus Serghei Lavrov în 2022, pentru a justifica invazia Ucrainei.

Genetica și ironia istoriei

Geneticianul Turi King a remarcat ironia tragică: politicile lui Hitler, bazate pe eugenie și exterminare, ar fi condamnat persoane cu trăsături genetice similare cu ale sale, inclusiv pe sine, dacă ar fi avut acces la propriul ADN. „Dacă Hitler ar fi putut analiza ADN-ul său, aproape sigur s-ar fi trimis singur în camerele de gaz,” a spus King.

