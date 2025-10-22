Desafio, noul show de aventură de la PRO TV! Florin Prunea, primul nume confirmat, va încasa 7.000 de euro la semnătură

PRO TV lansează în 2026 o emisiune care va înlocui Survivor și promite un format „unic în televiziunea românească”.

PRO TV pregătește pentru anul 2026 o producție de amploare care va lua locul celebrului Survivor în grila postului. Noul show se va numi „Desafio Aventura”, iar filmările vor avea loc în Thailanda, sub coordonarea aceluiași prezentator care a făcut istorie cu Survivor – Daniel Pavel, supranumit „Domnul Dan”.

Potrivit postului din Pache Protopopescu, Desafio va fi „o competiție complexă, desfășurată în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi testați fizic, psihic și emoțional”. Formatul, inspirat din reality game show-uri internaționale, aduce o combinație între competiție sportivă, strategie de echipă și relații sociale, oferind o experiență complet nouă pentru telespectatorii români.

Florin Prunea, primul concurent confirmat în Desafio Aventura

Primul nume important care și-a dat acordul pentru a participa în noua emisiune este fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea. Conform libertatea.ro, fostul internațional a semnat deja contractul și va pleca în Thailanda alături de ceilalți concurenți.

Sursele citate susțin că Prunea a primit 7.000 de euro la semnătură, sumă care reprezintă doar avansul pentru participare. În plus, pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, fostul portar va primi o remunerație suplimentară, proporțională cu durata șederii sale în show.

Ce este Desafio și cum va funcționa competiția

Cuvântul „Desafio” provine din limba spaniolă și înseamnă „provocare”. PRO TV descrie show-ul ca fiind un reality game cu trei echipe – Norocoșii, Luptătorii și Visătorii – care se vor confrunta în probe fizice și mentale, dar și în provocări de conviețuire.

Emisiunea promite o dinamică inedită, în care rezultatele competițiilor săptămânale vor influența direct condițiile de trai ale participanților. În funcție de clasamentul etapelor, echipele vor fi mutate între trei teritorii distincte:

Vila de lux , destinată celor care câștigă rundele și beneficiază de confort și relaxare;

, destinată celor care câștigă rundele și beneficiază de confort și relaxare; Satul localnicilor , unde concurenții vor trăi în condiții moderate și vor trebui să se adapteze comunității locale;

, unde concurenții vor trăi în condiții moderate și vor trebui să se adapteze comunității locale; Pustiul, zona în care ajung echipele învinse, confruntându-se cu lipsuri, dificultăți și condiții dure de supraviețuire.

Concurenții vor face rocada între aceste teritorii în funcție de performanțele din fiecare etapă, iar miza finală este una consistentă: echipa câștigătoare va primi un premiu de 150.000 de euro.

Daniel Pavel, din nou gazda unei competiții extreme

Prezentatorul Daniel Pavel, care a fost gazda emisiunii Survivor România în sezoanele difuzate de PRO TV, va reveni în fața camerelor cu un format apropiat de stilul care l-a consacrat.

„Domnul Dan” va fi prezent pe teren pe toată durata competiției, ghidând participanții prin provocările fizice și emoționale care vor defini acest nou reality show.

Un format nou pentru publicul din România

PRO TV promite că Desafio Aventura va aduce „elemente inovatoare, care îl diferențiază de orice alt program de gen difuzat până acum la televiziunea românească”. Prin amestecul de competiție sportivă, supraviețuire, strategie și interacțiune socială, postul speră să repete succesul avut anterior cu Survivor, dar într-o formulă mai dinamică și cu un aer de noutate.

Show-ul se află deja în faza de pregătiri logistice, iar filmările vor începe la începutul anului 2026, în locații exotice din Thailanda.

