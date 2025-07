Dennis Politic, tras pe linie „moartă” de Gigi Becali: „Trebuie să mai lucreze puțin la plămâni”

Deși Politic a marcat la debut, în Supercupa câștigată de FCSB cu 2-1 contra CFR Cluj, patronul campioanei nu este convins că mijlocașul ofensiv poate face față intensității cerute la nivel european.

CITEȘTE ȘI – Record după record la EURO 2025! Campionatul European feminin din Elveția stabilește noi standarde de audiență

Nu e cea mai bună echipă posibilă. Pentru că am spus Politic, stânga. De exemplu, în turul 3 nu mai joc cu Politic. Joc cu David Miculescu, care câștigă dueluri. Face faza defensivă, aleargă mult. Politic încă nu prea joacă mult. El cunoaște fotbal, are calități. Are forță, are viteză. Trebuie să mai lucreze puțin la plămâni. Stai să lucreze 6 luni cu noi la plămâni, a declarat Becali, potrivit Fanatik.