Dennis Man, în centrul atenției după recitalul cu Napoli! Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, l-a lăudat public pe internaționalul român

Dennis Man a marcat o „dublă” spectaculoasă în victoria cu Napoli, 6-2, iar tehnicianul olandez a explicat de ce românul a devenit titular incontestabil la campioana Olandei.

Dennis Man traversează cel mai bun moment al carierei în străinătate. Internaționalul român a fost omul meciului în victoria uriașă a celor de la PSV Eindhoven contra lui Napoli, scor 6-2, în etapa a treia din grupele Ligii Campionilor.

Man a înscris primele sale goluri în cea mai importantă competiție europeană intercluburi: a făcut 3-1 în minutul 54, din interiorul careului, și a reușit „dubla” în minutul 80, cu un șut superb de la distanță. Evoluția lui a fost remarcată imediat de presa olandeză și italiană, dar și de antrenorul Peter Bosz, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului român.

Peter Bosz, după prestația lui Man: „Este un jucător bun, cu un șut grozav”

La finalul partidei, tehnicianul lui PSV a vorbit despre forma excelentă a lui Dennis Man și despre procesul său de adaptare după transferul de la Parma, realizat în vară:

„El este un jucător bun, cu un șut grozav. Ați văzut asta din nou în acest meci. Toată lumea a jucat bine, chiar și rezervele. Așa cum am spus de multe ori înainte, nu ar trebui să-i desființați pe jucători după doar câteva săptămâni. Jucătorii noi au nevoie de timp de adaptare.”, a declarat Bosz la conferința de presă.

Dennis Man a bifat al patrulea meci consecutiv ca titular pentru PSV și a demonstrat că înțelege tot mai bine stilul ofensiv al echipei. Cu Napoli, românul a fost integralist, după ce în primele două etape jucase 73 de minute cu Leverkusen (1-1) și câteva minute pe final cu Royale Union SG (1-3).

PSV, prima victorie în grupele Ligii Campionilor

Succesul cu Napoli a fost și primul pentru campioana Olandei în actualul sezon de Champions League, formația din Eindhoven acumulând acum 4 puncte în grupa sa.

Bosz a subliniat că echipa sa a arătat „spiritul și intensitatea pe care le aștepta de la începutul campaniei europene”, remarcând în mod special energia ofensivă adusă de jucători ca Man, Veerman și Bakayoko.

Transferat de la Parma în vară, pentru o sumă estimată la 8 milioane de euro, Dennis Man pare să-și fi găsit în sfârșit locul potrivit în fotbalul occidental. Cu prestații de top în campionat și acum și în Liga Campionilor, internaționalul român se profilează ca una dintre cele mai inspirate mutări făcute de PSV în ultimii ani.

