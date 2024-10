Deficitul bugetar al României a ajuns la 4% din PIB în primele șapte-opt luni din 2024, iar prognozele indică o posibilă creștere până la un prag de 7-8% până la sfârșitul anului, ceea ce începe să aibă un impact semnificativ asupra economiei.

În această situație, Guvernul, care ar trebui să se ocupe de gestionarea acestui aspect economic, pare să se abțină de la îndeplinirea acestei responsabilități.

Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a declarat pentru Ziarul Financiar că guvernanții și-au acordat o derogare de la respectarea parametrilor fiscali și bugetari, neacționând în urma deviațiilor acestora pentru a menține cheltuielile sub control.

Această atitudine poate duce la un derapaj bugetar semnificativ.

„România are o lege o responsabilităţii fiscal-bugetare care impune guvernului să rămână în limitele macro-economice stabilite prin legea bugetului de stat. Legea spune că dacă guvernul are o deviaţie a soldului bugetului mai mare de 0,5% din PIB are obligaţia să ia măsuri adecvate. Ceea ce a făcut guvernul României săptămâna trecută a fost ca pentru anul 2024 şi-a dat singur derogare de la această lege. Deci după ce a constat că a deviat de la parametrii bugetari pe care tot el i-a stabilit, guvernul a decis că nu are obligaţia să facă nimic,” a explicat Voicu în cadrul emisiunii ZF Live, realizată cu sprijinul Orange Business.

Voicu a atras atenția asupra faptului că derogarea a fost introdusă discret într-o ordonanță de urgență, care a fost publicată în Monitorul Oficial sub o denumire diferită față de cea utilizată în dezbaterea publică.

„Mai grav este că a făcut asta noaptea ca hoţii. A inclus această prevedere ca o continuare la o ordonanţă de urgenţă pe cu totul alt subiect. Ordonanţa a fost în dezbatere publică sub un nume, a fost pe agenda guvernului sub acelaşi nume şi a fost publicată în Monitorul Oficial cu alt nume şi conţinut. Asta arată premeditare şi cred că este foarte grav în contextul unui an foarte dificil din punct de vedere fiscal pentru că se suprapune cu cel electoral,” a concluzionat Ovidiu Voicu.