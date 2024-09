Declarația liderului PNL care pune sub semnul întrebării coaliția de guvernare

Nicolae Ciucă a declarat marți că, pentru a continua coaliția de guvernare PNL-PSD, este necesară o clarificare legislativă. Totodată, Ciucă a făcut referire la o posibilă guvernare PNL-PSD după alegeri, dar acest lucru va depinde, probabil, de negocierile și evoluțiile politice viitoare.

Această abordare indică faptul că, deși există o colaborare în prezent, partidele implicate ar putea căuta să îmbunătățească anumite aspecte ale acordului lor politic, fie în contextul actual, fie în pregătirea pentru alegerile viitoare.

„Este discutabil“, a fost răspunsul dat de Nicolae Ciucă la întrebarea dacă mai are încredere în Marcel Ciolacu.

Ciucă susține că a avut o discuție cu Ciolacu cu privire la modificarea legislativă care să-i permită președintelui să candideze: „Eu cred că este normal ca să discutăm despre acest demers ca fiind nevoie de o clarificare legislativă, pentru că demersul a existat până la un moment dat în cuprinsul legii, astăzi nu mai există și ne referim la situații specifice când se suprapun alegerile. A fost o discuție pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu, am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. În momentul de față observ că există mai multe poziții și o dezangajare de la acest proiect. Ca atare, în momentul în care noi discutăm, este clar că nu există o susținere a demersurilor politice în interiorul coaliției, motiv pentru care vom avea o atitudine pe măsură. Tot ce ține de problemele tehnice, specifice guvernării, vom rezolva la fel de responsabil la fel cum am făcut-o până acum“.

În plus, președintele PNL susține că nu poate fi realizată o coaliție cu PSD după alegeri: „În ceea ce privește legat de ce vom face după alegeri, eu îmi exprim punctul de vedere că nu văd cum putem să realizăm o coaliție cu PSD în astfel de condiții“.