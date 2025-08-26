Decizii șocante în Brazilia! Ancelotti a lăsat acasă vedetele Neymar, Vinicius și Rodrygo

Selecționerul a convocat un lot plin de surprize pentru duelurile cu Chile și Bolivia, din preliminariile CM 2026.

Carlo Ancelotti (66 de ani) a surprins întreaga lume fotbalistică prin selecția făcută pentru ultimele două meciuri ale Braziliei din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Tehnicianul italian a decis să nu îi includă în lot pe Neymar și Rodrygo, iar pe Vinicius să îl menajeze, chiar dacă aceștia sunt considerați printre cei mai importanți fotbaliști ai „Selecao”.

Neymar, revenit din ianuarie la Santos, după experiența europeană, nu a mai îmbrăcat tricoul echipei naționale de aproape doi ani, fiind afectat de accidentări repetate. „Neymar a avut o mică problemă săptămâna trecută”, a explicat Ancelotti, fără a oferi alte detalii. Presa braziliană a scris că jucătorul a resimțit o jenă musculară la un antrenament.

Selecționerul a transmis că absența starului de 33 de ani nu este una de îngrijorare, în condițiile în care Brazilia și-a asigurat deja calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic. „Pe Neymar nu era nevoie să-l testăm. Toată lumea îl cunoaşte. Ca şi alţii, el trebuie să ajungă într-o bună condiţie fizică pentru a ajuta echipa naţională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a precizat „Don Carlo”.

Vinicius și Rodrygo, sacrificați de Ancelotti

Vinicius, golgheterul Braziliei în partida cu Paraguay (1-0) din iunie, va lipsi de la confruntarea cu Chile, programată pe 5 septembrie, fiind suspendat. Stafful a decis să nu îl includă nici pentru meciul cu Bolivia, de pe 9 septembrie, jucat la peste 4.000 de metri altitudine, pentru a evita un efort suplimentar.

Rodrygo, colegul său de la Real Madrid, nu a prins deloc convocarea, fiind una dintre cele mai comentate decizii din presa sud-americană și spaniolă.

În schimb, Lucas Paqueta revine la națională, după ce a fost absolvit de vină într-un caz de pariuri trucate, la finalul lunii iulie. Mijlocașul lui West Ham, absent din noiembrie 2024, se întoarce astfel într-un moment important pentru reconstrucția echipei.

Lotul anunțat de Carlo Ancelotti pentru meciurile cu Chile și Bolivia cuprinde 25 de jucători:

Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Fundaşi: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma)

Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham)

Atacanţi: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)

Brazilia va juca pe 5 septembrie cu Chile, pe stadionul Maracana, iar pe 9 septembrie va întâlni Bolivia, în deplasare, la La Paz.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!