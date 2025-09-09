Decizie-șoc la FCSB! Chiricheș rămâne pe lista de Liga 1, Dawa revine în Europa League

Patronul roș-albaștrilor a păstrat fundașul veteran pentru campionat, dar nu și pentru Europa, în timp ce Dawa a fost trecut pe lista continentală.

Ultima zi de mercato a adus o răsturnare de situație la FCSB. Deși Gigi Becali anunțase că Vlad Chiricheș (35 de ani) nu mai are loc în lot după prestațiile modeste, fundașul a fost păstrat pe lista pentru Liga 1, conform informațiilor GOLAZO.ro.

Chiricheș fusese exclus din planuri după egalul cu CFR Cluj, scor 2-2, când a fost schimbat încă din minutul 29. Totuși, conducerea campioanei a considerat că o despărțire forțată, în aceste condiții, ar fi nedreaptă pentru un jucător cu statut aparte în istoria recentă a clubului.

În schimb, fundașul nu a fost inclus pe lista pentru Europa League.

„Am încercat să vorbesc cu patronul pentru Chiricheș. Nu mi se pare că el a greșit flagrant în acel meci. Bine, dacă vrei să-i găsești unui jucător nod în papură, îi găsești. Dar Chiricheș e cel mai serios fotbalist. Când zice el ceva, sunt toți smirnă în vestiar”, a declarat Mihai Pintilii, antrenor secund și nașul lui Vlad Chiricheș, la Digisport.

Situația lui Dawa

Dacă Vlad Chiricheș a rămas pentru campionat, Joyskim Dawa (29 de ani) a avut parte de o decizie inversă. Camerunezul, accidentat în primăvară, nu a fost inclus pe lista pentru Liga 1, urmând să aibă o nouă șansă abia la iarnă, la deschiderea perioadei de transferuri.

Totuși, Dawa figurează pe lista UEFA și ar putea reveni pentru FCSB în Europa League, cel mai devreme în a doua jumătate a lunii noiembrie.

În Cupa României, unde nu este necesară o listă oficială, ambii fundași vor putea evolua pentru campioana en-titre.

Astfel, FCSB a gestionat diferit situațiile celor doi stoperi, lăsându-și totuși opțiuni deschise în funcție de competiții și de momentul revenirii lor pe gazon.

