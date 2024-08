Coaliţia de guvernare a decis, joi, ca ridicarea pragului de impozitare de la 2.000 la 3.000 de lei să se facă prin proiectul de lege care se află deja în Parlament, la Camera Deputaţilor, for decizional, au precizat surse liberale. Iniţial, premierul Marcel Ciolacu anunţase că măsura va fi adoptată prin Ordonanţă de urgenţă, pentru că Parlamentul se află în vacanţă.

Totodată, Coaliţia a convenit şi adoptarea prin Ordonanţă de Urgenţă a unui pachet de măsuri, care prevede, între altele, actualizarea plafoanelor privind beneficiarii, ca urmare a creşterii pensiei pentru o mare majoritate a pensionarilor.

Potrivit surselor citate, în acest moment se discută despre actualizarea pentru voucherele de alimente de 250 lei plătite o dată la 2 luni – 2,4 milioane beneficiari.

Vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a afirmat, joi, legat de creşterea plafonului de impozitare a pensiilor, că ar fi „cel mai corect” un vot „rapid” în Camera Deputaţilor pe proiectul în domeniu promovat de liberali în 2022 şi care are susţinerea tuturor parlamentarilor, fiind adoptat deja de Senat.

În opinia ei, prin intenţia Guvernului de a interveni printr-o ordonanţă de urgenţă în privinţa creşterii plafonului de impozitare a pensiilor se creează o „premisă de neconstituţionalitate” şi se poate „vulnerabiliza” o măsură foarte importantă.

Pensionarii vor primi pensiile cu noul plafon aplicat de la 1 octombrie, promit guvernanții

Guvernul reiterează promisiunea că, începând cu 1 octombrie, pensionarii vor beneficia de pensii ajustate, ca urmare a eliminării impozitării pentru anumite categorii de venituri.

Concret, de la 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei vor fi scutite de impozit, în timp ce pentru pensiile care depășesc acest prag, impozitarea va fi aplicată doar pe suma ce depășește 3.000 de lei.

”După cum știți, am luat decizia ca toate pensiile sub 3.000 lei să nu mai fie impozitate. Vorbim de o măsură care se va aplica din 1 octombrie pentru aproximativ 3 milioane de pensionari. Miniștrii muncii și finanțelor lucrează deja la actul normativ, astfel încât să-l adoptăm la timp în Guvern și pensionarii să primească pensiile cu noul plafon începând din octombrie.” a spus Marcel Ciolacu, miercuri, înainte de ședința de Guvern.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu: Pensiile sub 3000 de lei nu se mai impozitează

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat luni seară că, după o analiză pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu, pensiile sub 3000 de lei nu se mai impozitează, transmite Pro Tv.

“În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei din sistemul public nu va mai fi impozitată!”, a declarat în această seară ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu.

Astfel, de la 1 octombrie 2024 va crește pragul de impozitare a pensiilor de la 2.000 de lei, cât este acum, la 3.000 de lei.

