Decizie clară la Inter după incidentul de la Madrid! Cristi Chivu îl susține total pe Lautaro Martinez

Gazzetta dello Sport: „Nu există nicio dorință de ruptură între antrenor și căpitan. Chivu are nevoie de Lautaro la fel cum Lautaro are nevoie de Chivu”

După eșecul suferit de Inter la Madrid, scor 1-2 cu Atletico, și reacția nervoasă a lui Lautaro Martinez la momentul schimbării, la club s-a discutat posibilitatea ca argentinianul să piardă banderola de căpitan. Totuși, Cristi Chivu a gestionat ferm situația și a decis că are în continuare încredere deplină în liderul echipei.

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, antrenorul român a primit sprijin total din partea conducerii clubului, inclusiv de la președintele Beppe Marotta și managerul Piero Ausilio, pentru decizia de a-l menține pe Lautaro căpitan.

„Împreună, dar mai presus de toate, Lautaro este acum fitilul care trebuie dezamorsat. Până acum, nemulțumirea sa a fost conținută în dezamăgirea normală a unei schimbări. Nu există izbucniri private, nici cu Chivu, nici cu coechipierii săi”, scrie Gazzetta dello Sport.

„Un gol primit din corner nu poate submina încrederea reciprocă”

Publicația italiană subliniază că între Chivu și Lautaro a existat o discuție calmă, menită să clarifice situația și să reafirme încrederea reciprocă.

„Un gol primit dintr-un corner, în minutul 93, nu poate submina încrederea reciprocă. Antrenorul și căpitanul trebuie să se susțină reciproc. Este clar că Lautaro, la fel ca restul lotului, trebuie să revină la ritmul alert de dinaintea întreruperii campionatului.”

Tot Gazzetta amintește că președintele Marotta declarase, chiar înainte de meciul cu Atletico, că Chivu „va rămâne la Inter mulți ani”, semn al stabilității dorite în jurul echipei.

Lautaro Martinez a înscris 8 goluri în acest sezon pentru Inter — 4 în Serie A și 4 în Liga Campionilor — și rămâne jucătorul simbol al „nerazzurrilor”.

