Decese provocate de tusea convulsivă în creștere în SUA, pe fondul unei epidemii care se extinde rapid

Statele americane se confruntă cu o recrudescență alarmantă a cazurilor de tuse convulsivă (pertussis), o boală extrem de contagioasă considerată cândva specifică secolului al XIX-lea, dar care revine puternic în 2025. Kentucky a raportat trei decese în rândul sugarilor – primele din 2018 – toți copiii fiind nevaccinați.

Probleme mari cu tusea convulsivă în SUA

Statul traversează cel mai grav an din ultimele peste zece, cu 566 de cazuri confirmate până acum, cel mai mare număr înregistrat după 2012. „Vedem clar o creștere. Trei bebeluși sub un an au murit, nici ei și nici mamele lor nu erau vaccinați”, a declarat prof. Kristina Bryant de la Universitatea din Louisville pentru The BMJ.

Situația nu este izolată. Decese asociate pertussis au fost raportate în ultimele luni și în Louisiana, Idaho, Dakota de Sud și Washington, iar mai multe state înregistrează creșteri abrupte ale numărului de îmbolnăviri. În Texas, cazurile s-au cvadruplat față de anul precedent, iar Florida a raportat o creștere de 81% până la finalul lui septembrie.

La nivel național, peste 25.000 de cazuri au fost înregistrate deja în 2025 – al doilea an consecutiv de activitate neobișnuit de intensă, depășind semnificativ media pre-pandemică. Specialiștii indică două cauze principale: scăderea vaccinării și diminuarea protecției obținute în copilărie.

Medicii atrag atenția că boala este deosebit de periculoasă pentru sugari. Tusea convulsivă debutează cu simptome asemănătoare unei răceli, dar evoluează spre accese severe de tuse care pot provoca fracturi de coaste, pneumonie, convulsii sau leziuni cerebrale. Un copil sub șase luni, nevaccinat, are un risc de deces de aproximativ 2% dacă se infectează.

Vaccinul DTaP, administrat în cinci doze începând cu vârsta de două luni, oferă o protecție de 98%, însă rata națională de vaccinare a scăzut la 92,1% în rândul copiilor de grădiniță – sub pragul de 95% necesar pentru imunitatea colectivă. CDC confirmă că peste trei sferturi dintre județele din SUA au raportat scăderi ale vaccinării din 2019 încoace.

