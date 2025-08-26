Debut șters pentru Ianis Stoica ca titular la Estrela Amadora! Presa portugheză i-a dat nota 5

LISBON, PORTUGAL - AUGUST 25: Ianis Stoica of Estrela da Amadora battle for the ball with Meupiyou of FC Alverca during the Primeira Liga match between Estrela da Amadora and FC Alverca at Estádio José Gomes on August 25, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images)

Atacantul român a fost schimbat la pauză în remiza cu Alverca, scor 2-2, după o evoluție modestă.

Ianis Stoica (22 de ani) a bifat primul meci ca titular pentru Estrela Amadora în prima ligă portugheză, însă debutul nu a fost cel mai fericit. Fostul jucător de la Hermannstadt a fost schimbat la pauză în confruntarea terminată la egalitate cu Alverca, scor 2-2, și a primit o notă mică din partea presei lusitane.

Schimbat la pauză, fără impact în joc

Stoica a fost utilizat în postura de vârf de atac, dar nu a reușit să își pună amprenta asupra primei reprize. Alverca a deschis scorul în minutul 37 și a făcut 2-0 în prelungirile primei părți. Estrela a redus din diferență imediat, prin Fabio Ronaldo (45+7), însă în partea secundă românul nu a mai apărut pe teren.

Antrenorul Jose de Almeida l-a înlocuit la pauză cu Kikas, care a ratat un penalty în minutul 59. Egalarea a venit patru minute mai târziu, prin Cabral, după eliminarea lui Naves de la Alverca.

Cotidianul A Bola i-a acordat lui Ianis Stoica nota 5, considerând prestația lui sub așteptări. Cel mai bun jucător al celor de la Estrela a fost notat cu 7.

Noua echipă a lui Stoica nu a început bine campionatul. În primele trei etape, Estrela a obținut două remize (1-1 cu Estoril, 2-2 cu Alverca) și a pierdut cu Lisabona, vicecampioana Portugaliei.

Totuși, atacantul român a bifat minute în toate cele trei partide și chiar a reușit să înscrie în egalul cu Estoril.

Estrela Amadora a plătit 1,35 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Stoica, dar Hermannstadt a păstrat 20% din drepturile federative ale jucătorului. Potrivit evaluărilor specializate, atacantul român are o cotă de 2 milioane de euro.

