Debut șters pentru Ianis Stoica ca titular la Estrela Amadora! Presa portugheză i-a dat nota 5

Atacantul român a fost schimbat la pauză în remiza cu Alverca, scor 2-2, după o evoluție modestă.

Ianis Stoica (22 de ani) a bifat primul meci ca titular pentru Estrela Amadora în prima ligă portugheză, însă debutul nu a fost cel mai fericit. Fostul jucător de la Hermannstadt a fost schimbat la pauză în confruntarea terminată la egalitate cu Alverca, scor 2-2, și a primit o notă mică din partea presei lusitane.

Schimbat la pauză, fără impact în joc

Stoica a fost utilizat în postura de vârf de atac, dar nu a reușit să își pună amprenta asupra primei reprize. Alverca a deschis scorul în minutul 37 și a făcut 2-0 în prelungirile primei părți. Estrela a redus din diferență imediat, prin Fabio Ronaldo (45+7), însă în partea secundă românul nu a mai apărut pe teren.

Antrenorul Jose de Almeida l-a înlocuit la pauză cu Kikas, care a ratat un penalty în minutul 59. Egalarea a venit patru minute mai târziu, prin Cabral, după eliminarea lui Naves de la Alverca.

Cotidianul A Bola i-a acordat lui Ianis Stoica nota 5, considerând prestația lui sub așteptări. Cel mai bun jucător al celor de la Estrela a fost notat cu 7.

Noua echipă a lui Stoica nu a început bine campionatul. În primele trei etape, Estrela a obținut două remize (1-1 cu Estoril, 2-2 cu Alverca) și a pierdut cu Lisabona, vicecampioana Portugaliei.

Totuși, atacantul român a bifat minute în toate cele trei partide și chiar a reușit să înscrie în egalul cu Estoril.

Estrela Amadora a plătit 1,35 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Stoica, dar Hermannstadt a păstrat 20% din drepturile federative ale jucătorului. Potrivit evaluărilor specializate, atacantul român are o cotă de 2 milioane de euro.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!