Debut solid pentru Răzvan Sava în Serie A! Ce notă a primit portarul român după Udinese – Verona 1-1

Goalkeeperul de 23 de ani a apărat buturile lui Udinese în prima etapă din campionat și a fost notat cu 6 de presa italiană.

Răzvan Sava (23 de ani) a început ca titular noul sezon de Serie A, în poarta lui Udinese. Echipa sa a remizat acasă, 1-1 cu Verona, într-un meci în care portarul român a avut o prestație sigură, fără greșeli, dar nici fără ocazii majore de a se evidenția.

Thomas Kristensen a deschis scorul pentru Udinese în minutul 53, însă avantajul a fost risipit în minutul 73, când Suat Serdar a punctat pentru Verona. Execuția acestuia a fost deviată de Giovane, ceea ce l-a pus pe Sava în imposibilitatea de a interveni.

Nota presei italiene pentru Răzvan Sava

Jurnaliștii italieni i-au acordat nota 6, considerând prestația lui corectă și atentă:

Tuttomercatoweb.com : „Portarul nu a fost pus în fața unor intervenții deosebit de dificile, dar în momentele decisive a demonstrat atenție și reacție. Bună intervenția la șutul periculos al lui Giovane și o gestionare decentă a ieșirilor pe centrări. La gol nu are nicio vină”.

: „Portarul nu a fost pus în fața unor intervenții deosebit de dificile, dar în momentele decisive a demonstrat atenție și reacție. Bună intervenția la șutul periculos al lui Giovane și o gestionare decentă a ieșirilor pe centrări. La gol nu are nicio vină”. Mondoudinese.it : „Portarul lui Udinese a fost atent din primul până în ultimul minut, cu excepția golului egalizator, atunci când Serdar a șutat din apropiere. Românul nu a mai putut face nimic”.

: „Portarul lui Udinese a fost atent din primul până în ultimul minut, cu excepția golului egalizator, atunci când Serdar a șutat din apropiere. Românul nu a mai putut face nimic”. Udinetoday.it: „N-a putut face mare lucru la gol. În rest, s-a descurcat foarte bine”.

Statistica lui Sava în Udinese – Verona

2 intervenții reușite

1 minge boxată

22 pase reușite din 23 încercate (95,6% acuratețe)

2/3 pase lungi precise

34 atingeri de balon

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!