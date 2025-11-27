5.8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportHandbalDebut perfect pentru favorite! Serbia, Germania, Muntenegru și Spania s-au impus în...

Debut perfect pentru favorite! Serbia, Germania, Muntenegru și Spania s-au impus în prima zi a Mondialului de handbal feminin

HandbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
european women's handball championship day 13
LJUBLJANA, SLOVENIA - NOVEMBER 16: Ana Debelic of Croatia shoots at goal during the EHF European Women's Handball main round Group I between Croatia and Sweden at Arena Stozice on November 16, 2022 in Ljubljana, Slovenia. (Photo by Slavko Midzor/Pixsell/MB Media/Getty Images)

Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania a început miercuri, iar favoritele și-au respectat statutul, obținând victorii clare în prima zi a competiției.

Naționala Serbiei a trecut fără emoții de Uruguay, scor 31-19, într-un meci în care jucătoarele din Liga Florilor au contribuit decisiv: Andela Janjušević (Dunărea Brăila) și Emilija Lazić (HC Zalău) au marcat câte două goluri fiecare.

Spania s-a impus cu 26-17 în fața Paraguayului, iar printre marcatoarele ibericelor s-au numărat și handbaliste din campionatul României: Danila Patricia So Delgado-Pinto (6 goluri), Kaba Gassama Cissokho (2), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo și Paula Arcos Poveda (ambele Gloria Bistrița), câte un gol.

Muntenegru a câștigat cu 32-27 în fața Insulelor Feroe. Jucătoarele din Liga Națională au avut o contribuție importantă: Tatjana Brnovic și Djurdjina Jaukovic (ambele CSM București) au înscris 3, respectiv 4 goluri, iar Ivona Pavicevic (SCM Craiova) a reușit tot 3 reușite.

În celălalt meci al serii, Germania s-a impus cu 32-25 în fața Islandei, confirmând forma excelentă din meciurile de pregătire.

Campionatul Mondial continuă joi, când vor intra în competiție și alte favorite la titlu, printre care Norvegia, Franța și Danemarca.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Bucureștiul ar putea interzice petardele și artificiile pe tot parcursul anului

Social Narcis Rosioru - 0
Un proiect de hotărâre inițiat de consiliera municipală Andreea Leonte (REPER) propune restricționarea utilizării articolelor pirotehnice (categorii T1, T2, F2, F3 și F4) de...

Pariul de 53 de miliarde de dolari al Alibaba pe AI se confruntă cu realități dure

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Alibaba a raportat un trimestru mixt care pune investitorii în dificultate, pe fondul unui contrast evident între performanța diviziei sale de cloud și presiunile...

Schimb major la Barcelona! Marc-André ter Stegen pleacă în ianuarie după 11 ani pe Camp Nou

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Portarul german, scos din planurile lui Hansi Flick, este dorit de Beșiktaș și vrea minute înaintea Mondialului din 2026.După mai bine de un deceniu...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.