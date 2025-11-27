Debut perfect pentru favorite! Serbia, Germania, Muntenegru și Spania s-au impus în prima zi a Mondialului de handbal feminin

Campionatul Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania a început miercuri, iar favoritele și-au respectat statutul, obținând victorii clare în prima zi a competiției.

Naționala Serbiei a trecut fără emoții de Uruguay, scor 31-19, într-un meci în care jucătoarele din Liga Florilor au contribuit decisiv: Andela Janjušević (Dunărea Brăila) și Emilija Lazić (HC Zalău) au marcat câte două goluri fiecare.

Spania s-a impus cu 26-17 în fața Paraguayului, iar printre marcatoarele ibericelor s-au numărat și handbaliste din campionatul României: Danila Patricia So Delgado-Pinto (6 goluri), Kaba Gassama Cissokho (2), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo și Paula Arcos Poveda (ambele Gloria Bistrița), câte un gol.

Muntenegru a câștigat cu 32-27 în fața Insulelor Feroe. Jucătoarele din Liga Națională au avut o contribuție importantă: Tatjana Brnovic și Djurdjina Jaukovic (ambele CSM București) au înscris 3, respectiv 4 goluri, iar Ivona Pavicevic (SCM Craiova) a reușit tot 3 reușite.

În celălalt meci al serii, Germania s-a impus cu 32-25 în fața Islandei, confirmând forma excelentă din meciurile de pregătire.

Campionatul Mondial continuă joi, când vor intra în competiție și alte favorite la titlu, printre care Norvegia, Franța și Danemarca.

