Debut la peste 7.000 de km de România! Baba Alhassan a jucat primul meci pentru naționala Ugandei

Baba Alhassan, mijlocașul de 25 de ani al FCSB-ului, a făcut un pas important în cariera sa internațională și a debutat pentru naționala Ugandei. Fotbalistul, născut din tată ghanez și mamă ugandeză, a fost eligibil în trecut pentru Ghana, însă nu a reprezentat niciodată selecționata „Black Stars”. În luna noiembrie a luat decizia de a juca pentru Uganda, decizie urmată imediat de prima convocare.

Alhassan a fost integralist în primul său meci pentru Uganda, victoria cu 2-1 în fața lui Ciad, și a purtat numărul 12. Pentru mijlocaș urmează al doilea meci sub tricolorul ugandez, programat astăzi, 18 noiembrie, împotriva Marocului, unde este din nou așteptat titular.

Drumul în Africa a însemnat un efort considerabil, peste 7.000 de kilometri separând România de Uganda, iar fotbalistul va trebui să revină rapid în țară pentru meciul FCSB-ului din weekend, contra Petrolului. Chiar dacă va fi nevoie de o scurtă perioadă de recuperare din cauza călătoriei lungi, Alhassan este așteptat să se reintegreze în lotul roș-albaștrilor.

FCSB, 12 jucători convocați la echipele naționale

Deși nu traversează cel mai bun sezon, FCSB continuă să furnizeze mulți jucători echipelor naționale. În total, 12 fotbaliști ai roș-albaștrilor au primit convocări în această perioadă internațională.

Clubul a anunțat oficial lista jucătorilor selecționați: Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea sunt în lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, din preliminariile Mondialului 2026.

Ionuț Cercel a fost chemat la naționala U20 pentru duelurile cu Germania și Portugalia, Alexandru Stoian și Mihai Toma reprezintă România U19 în calificările pentru EURO 2026, iar Robert Necșulescu a fost convocat la FCSB U19 pentru turul 3 din UEFA Youth League.

Andrei Dăncuș este prezent la România U17, aflată într-un stagiu de pregătire.

La nivel internațional, Risto Radunovic va juca pentru Muntenegru împotriva Gibraltarului și Croației, iar David Kiki reprezintă Beninul într-un amical cu Burkina Faso.

Noutatea listei este chiar Baba Alhassan, convocat în premieră la naționala Ugandei pentru meciurile cu Ciad și Maroc.

„Noutatea este reprezentată de convocarea în premieră a lui Baba Alhassan la echipa națională a Ugandei, care va disputa partide amicale cu Ciad și Maroc”, a transmis FCSB.

