Debut fantastic pentru Insulele Feroe! Calificare în grupele principale la primul Mondial din istorie

Nordicele au terminat cu același punctaj ca Spania și Muntenegru, după o victorie clară cu Paraguay

Selecţionata Insulelor Feroe scrie istorie la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania și Olanda. Debutantă la turneul final, echipa nordică s-a calificat în grupele principale, după ce a învins Paraguay cu scorul de 36-25, în ultimul meci din faza preliminară.

Formația feroeză a avut emoții doar în prima repriză, încheiată cu 16-13, dar după pauză a dominat clar, remarcându-se printr-o defensivă excelentă și un ritm de joc constant.

Insulele Feroe, la egalitate cu marile favorite ale grupei

Cu această victorie, Feroe a încheiat pe locul 3 în grupa D, la egalitate de puncte cu Spania și Muntenegru, două dintre favoritele competiției. Nordicele chiar au reușit să le învingă pe iberice într-un meci considerat surpriza fazei preliminare.

Succesul nu este întâmplător: în ultimii ani, influențele daneze din handbalul feroez au crescut considerabil, iar echipa a devenit o prezență respectată pe scena europeană.

În altă partidă a zilei, Germania, una dintre gazdele turneului, a încheiat prima fază cu maximum de puncte, după 31-20 cu Serbia, consolidându-și statutul de favorită la medalii.

Azi, emoțiile ating cote maxime pentru România, care urmează să înfrunte Danemarca, într-un duel decisiv pentru calificarea în grupele principale.

