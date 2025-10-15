De necrezut! Japonia a întors scorul și a învins Brazilia pentru prima dată în istorie. De la 0-2 la pauză, la 3-2 final în fața „Seleção”

Echipa lui Carlo Ancelotti a condus cu 2-0, dar a pierdut după o repriză secundă de coșmar, într-un meci amical disputat la Tokyo.

Fotbalul a scris din nou o poveste spectaculoasă la Tokyo. Brazilia, cea mai titrată echipă din istoria Campionatului Mondial, a pierdut surprinzător în fața Japoniei, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Este prima victorie din istorie a niponilor împotriva sud-americanilor, după 13 confruntări directe în care au înregistrat 11 înfrângeri și două egaluri.

Pentru selecționerul Carlo Ancelotti (66 de ani), acesta este doar al doilea eșec pe banca Braziliei, dar și cel mai neașteptat, având în vedere modul în care s-a desfășurat meciul.

După o campanie de calificare solidă, încheiată pe locul 5 în preliminariile Americii de Sud, Brazilia era deja calificată la Campionatul Mondial din 2026. Astfel, meciurile amicale din Asia au fost gândite ca teste de formă pentru lotul condus de Ancelotti. În primul dintre ele, „Seleção” a învins clar Coreea de Sud (5-0), însă în duelul cu Japonia scenariul s-a schimbat complet.

Brazilia, perfectă o repriză, de nerecunoscut după pauză

În prima parte, sud-americanii au controlat clar jocul. Cu Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães și Gabriel Martinelli titulari, Brazilia a dominat teritorial și a fructificat ocaziile importante.

Paulo Henrique a deschis scorul în minutul 18, iar Gabriel Martinelli a majorat avantajul înainte de pauză, transformând 2-0 într-un rezultat logic după 45 de minute în care Japonia a fost dominată la toate capitolele.

Totul s-a prăbușit însă după pauză. Niponii, împinși de cei peste 60.000 de spectatori de pe stadion, au ieșit mai curajoși și au profitat de erorile din apărarea braziliană.

În minutul 52, Takumi Minamino a redus din diferență, după o combinație spectaculoasă în flancul drept. Nouă minute mai târziu, fundașul Fabricio Bruno, deja vinovat la primul gol, a deviat nefericit mingea în propria poartă, iar tabela arăta 2-2.

Încurajată de public, Japonia a continuat să preseze. În minutul 71, atacantul Ajasze Ueda, promovat în lotul primei reprezentative după performanțele de la Hoffenheim, a lovit inițial bara, dar tot el a marcat ulterior cu capul dintr-un corner. Era 3-2, un scor istoric pentru asiatici.

Primul succes japonez împotriva Braziliei, în 14 confruntări

Până la acest meci, Japonia nu reușise niciodată să învingă Brazilia. În cele 13 întâlniri anterioare, niponii înregistraseră 11 înfrângeri și 2 remize, iar cea mai recentă fusese un 1-1 în 2014.

Acum însă, echipa antrenată de Hajime Moriyasu a reușit o performanță de referință, demonstrând din nou că generația actuală a fotbalului japonez — construită pe jucători din Bundesliga și Premier League — poate rivaliza cu oricine.

Brazilia a terminat partida cu nume importante pe teren, printre care Rodrygo, Joelinton, Matheus Cunha, Richarlison și tânărul Estevão, dar nu a reușit să mai înscrie.

Pentru Carlo Ancelotti, meciul reprezintă un semnal de alarmă înaintea perioadei de pregătire pentru Mondialul din 2026. „Seleção” rămâne una dintre favoritele competiției, însă eșecul de la Tokyo arată că echipa are încă de rezolvat probleme defensive serioase.

Japonia, în schimb, intră în istorie cu o victorie istorică în fața Braziliei, obținută prin determinare, viteză și disciplină tactică – un rezultat care confirmă ascensiunea constantă a fotbalului asiatic.

