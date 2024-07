Canotorii Ionela şi Marius Cozmiuc vor fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Paris, care debutează pe 26 iulie, în direct pe Eurosport și în aplicația Max. Anunțul a fost făcut de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după ce David Popovici nu a vrut să aibă această onoare, întrucât intră foarte repede în concurs și are nevoie de odihnă, pentru a spera la un rezultat foarte bun, potrivit Eurosport.

David Popovici, cel mai mare sportiv român al momentului, nu va mai fi portdrapelul țării noastre la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice. Marele campion va intra rapid în concurs la Paris, astfel că vrea să se odihnească și să se pregătească la cel mai înalt nivel înainte de a intra în cursa pentru medalii. În acest sens, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost nevoit să facă o altă alegere, iar canotorii soț și soție, Ionela și Marius Cozmiuc, vor fi cei care vor purta drapelul țării noastre la festivitatea de deschidere a competiției.

Ionela și Marius Cozmiuc au împreună 19 medalii la marile competiţii. Ionela are 8 medalii în carieră, e triplă campioană mondială şi triplă campioană europeană și a fost la două ediţii ale Jocurilor Olimpice: Rio 2016 şi Tokyo 2020.

De partea cealaltă, Marius are 11 medalii în carieră, e dublu campion european şi campion mondial, e vicecampion olimpic la Tokyo 2020. A participat până acum la trei ediţii ale Jocurilor, la Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020.

„Împreună, soții Ionela și Marius Cozmiuc vor purta drapelul tricolor la Ceremonia de Deschidere a JO Paris 2024 pentru Team Romania.

Ei au ridicat drapelul pe toate podiumurile lumii și îl vor purta cu mândrie și la Paris 2024. E motivația supremă pentru tot ceea ce vor și ce își doresc să cucerească la Paris 2024!”, au anunțat cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român în cursul zilei de joi.

Ionela și Marius Cozmiuc vor participa în acest an pentru a treia, respectiv a patra oară la Jocurile Olimpice. Cei doi canotori, care formează în afara sportului o familie foarte frumoasă, sunt extrem de motivați să obțină cele mai bune clasări din carieră la Paris 2024.

După ce au fost anunțați ca portdrapel la Jocurile Olimpice, cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român au creat portretul celor care vor ține steagul sus pentru țara noastră:

„Poveste despre taina muncii și mândria de a fi român!

Au coborât din Bucovina pentru a cucerii lumea și pentru a transmite oamenilor pe care i-au întâlnit că taina muncii și respectul pentru neam și țară sunt lecțiile sfinte pe care le-au primit de la părinți. Poartă cu mândrie straie populare și au România în inimă. Au cunoscut succesul pentru că au muncit pentru el. Au trecut prin multe momente dificile, dar niciodată nu au renunțat. Nimic nu i-a îndepărtat de visul pentru care au plecat de acasă. Au împreună 7 ediții de Jocuri Olimpice și au devenit modele pentru generații întregi de canotori. Ea e focul și el e apa în familia lor”, potrivit celor de la COSR.

Entuziasmul este mare și în rândul celor doi, care au această onoare deosebită la cea mai importantă competiție sportivă a lumii:

E UNA DINTRE CELE MAI FERICITE ZILE DIN VIAȚA NOASTRĂ! E GREU SĂ POVESTEȘTI DESPRE MÂNDRIA DE A FI ROMÂN, NOI O SIMȚIM ȘI O TRĂIM ZI DE ZI. SUNTEM ONORAȚI PÂNĂ LA LACRIMI ȘI, ÎN ACELAȘI TIMP, CREDEȚI-NE VOM FI ȘI MAI BUNI LA JOCURI. PENTRU CĂ E VORBA DE ROMÂNIA ȘI ASTA RIMEAZĂ CU MÂNDRIA!

Ionela Cozmiuc a mai participat la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 și Tokyo 2020, în proba de dublu vâsle categoria ușoară, clasându-se pe locul 8, respectiv locul 6.

Ea are în palmares două titluri europene și unul mondial la simplu vâsle categoria ușoară, adjudecate în 2022 și 2023, și două titluri mondiale la dublu vâsle categoria ușoară, obținute în 2017 și 2018.

Marius Cozmiuc va fi la cea de-a patra participare la Jocurile Olimpice, el fiind prezent și la edițiile din Londra 2012, Rio 2016 și Tokyo 2020. La primele două ediții a concurat la patru rame, clasându-se pe locurile 12, respectiv 10, iar data trecută a participat la dublu rame, probă în care a cucerit medalia de argint.

El mai are în palmares două titluri europene și unul mondial la dublu rame, dar și un titlu european la opt rame cu cârmaci. În plus, la patru rame a fost de 3 ori vicecampion european și are și un titlu mondial, dar la U20.

Interviul realizat de Eurosport.ro cu Ionela și Marius Cozmiuc înainte de Jocurile Olimpice de la Paris poate fi citit integral AICI.

Jocurile Olimpice de la Paris vor fi pe Eurosport și în aplicația Max în perioada 26 iulie – 11 august 2024.

