David Popovici este din nou campion european, după ce s-a impus în proba de 100 de metri de la Europenele de Natație de la Belgrad (Serbia), transmit cei de la Digi Sport.

Sportivul de 19 ani și-a păstrat titlul cucerit în urmă cu doi ani, după ce a încheiat cursa cu timpul de 46.88 de secunde.

David Popovici: ”Îi felicit, a fost o victorie emoționantă”



La finalul probei în care a cucerit aurul, David Popovici a vorbit și despre succesul României de la EURO 2024 din meciul de debut, scor 3-0, contra Ucrainei.

Înotătorul a recunoscut că nu a apucat să vadă live meciul, însă a urmărit la scurt timp fazele importante. Chiar dacă a dezvăluit că nu este un fan al fotbalului, Popovici s-a declarat bucuros de succesul ”Tricolorilor” și a ținut să îi felicite.

”N-am apucat să mă uit la meci, dar am văzut rezultatele, am văzut momentele importante. Îi felicit, a fost o victorie emoționantă, până și pentru mine, care nu sunt un fan al fotbalului, am simțit emoția tribunelor, emoția românilor de acasă. E foarte frumos și sunt mândru de asta. Bravo lor, sper să o țină tot așa”, a declarat David Popovici, potrivit gsp.ro.

David Popovici, al treilea timp din istorie la 100 de metri liber

Înotătorul român și-a păstrat medalia europeană cucerită pentru prima dată acum doi ani, la Roma, când a terminat proba în doar 46 de secunde și 86 de sutimi, un record mondial la acea vreme.

Acum, la Belgrad, David Popovici a fost cu doar două sutimi mai lent. Cele 46 de secunde și 88 de sutimi înotate la Belgrad reprezintă al treilea cel mai bun timp din istoria natației, la 100 de metri liber.

Al doilea cel mai mic timp este cel al lui David Popovici din urmă cu doi ani, iar recordul absolut este al lui Pan Zhanle, care, în luna februarie a acestui an, la Doha, a încheiat proba în 46.80 și i-a doborât recordul românului.

Pe David Popovici l-au despărțit, așadar, 8 sutimi de secundă de egalarea recordului mondial. Următoarea șansă să doboare recordul este la Jocurile Olimpice de la Paris.

După medalia de aur de la 100 de metri liber, David Popovici va avea ocazia să-și apere titlul european și în proba de 200 de metri liber. Tot la Belgrad, va lua startul la 4×100 de metri liber ștafetă.

