David Popovici, gest superb pentru tinerii fără șanse! „Voi sunteți adevărații eroi”

Înotătorul le-a oferit medaliile sale de aur bursierilor Hope and Homes for Children, în semn de recunoștință.

David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial și olimpic la înot, a impresionat din nou printr-un gest de mare generozitate. Sportivul a participat la Gala Burselor DAR, organizată de Fundația Hope and Homes for Children România la sediul Băncii Naționale a României, și le-a oferit celor 26 de tineri prezenți medalii de aur cucerite de el la Campionatele Naționale.

Evenimentul, desfășurat sub semnul cuvântului „visuri”, i-a avut în prim-plan pe bursierii fundației – copii și adolescenți care, în ciuda dificultăților sociale, continuă să lupte pentru un viitor mai bun. Fiecare dintre cei 35 de tineri incluși în program va primi 2.000 de euro pentru a-și putea continua studiile și pasiunile.

„Bursele DAR sunt mai mult decât un sprijin financiar – sunt o investiție în visurile acestor tineri. Fiecare copil merită șansa de a-și valorifica potențialul, indiferent de condițiile în care trăiește. Ne dorim ca, prin acest program, să contribuim la un viitor în care excelența nu este condiționată de statutul social”, a explicat Ștefan Dărăbuș, directorul general al fundației.

„Adevărații eroi sunt miile de români care donează pentru ei”

Ambasador al Hope and Homes for Children România din 2022, David Popovici a rememorat momentul în care s-a alăturat cauzei: „Mi-aduc aminte că am fost să mă întâlnesc cu ei, iar când mi s-a oferit șansa să contribui, am sărit cu ochii închiși și nu plec nicăieri.”

Sportivul a urmărit evoluția tinerilor din program și a vorbit cu emoție despre una dintre bursiere, Sara, care își dorește o carieră în tenis. „Mi-ar plăcea să-mi urmeze exemplul în natație, dar în primul rând mi-ar plăcea ca ei să-și urmeze visurile, oricare ar fi ele: șah, IT, dans, orice. Sunt unul dintre mulții susținători ai celor de la Hope and Homes for Children și, cumva, adevărații eroi din toată povestea asta sunt miile și miile de români și companii care donează impresionant de mult pentru ei.”

„Munca asta înseamnă mai mult decât toate titlurile mele”

Popovici a subliniat că implicarea socială i se pare mai valoroasă decât orice performanță sportivă. „Pentru mine astfel de evenimente înseamnă mult mai mult. Munca pe care o facem aici și cum reușim să-i ajutăm pe ei înseamnă mult mai mult decât titlurile mele și tot ce vine la pachet cu ele. Mă simt privilegiat să fiu în postura asta. Mi se pare complet normal și natural să ajutăm atunci când putem.”

Înotătorul a explicat și cum își folosește notorietatea pentru a susține cauze umanitare: „Eu am o platformă mai mare poate decât cei mai mulți oameni și încerc să mă folosesc cât mai bine de ea. Din fericire, reușesc să strâng bani pentru cei care poate nu au avut același suport pe care l-am avut eu.”

După discurs, Popovici s-a așezat pe un fotoliu roșu și a ascultat, vreme de peste o oră, poveștile celor 26 de bursieri. Daria vrea să devină medic, Rareș visează la o bază sportivă pentru copiii fără resurse, iar Darius își dorește să creeze proiecte prin care să-i ajute pe alții.

„Voi sunteți adevărații eroi”

Pentru a le arăta aprecierea și sprijinul său, Popovici le-a oferit tinerilor medalii de aur personale. „Mă consider foarte norocos. Este nevoie de foarte multă muncă, ambiție, însă nu este vorba doar despre asta. Mă consider norocos pentru că am avut șansa să mă nasc într-un mediu în care am avut toate condițiile. Tocmai pentru că nu trăim într-o lume corectă, consider că este de datoria noastră să facem și noi puțin parte din povestea voastră, cu micul sprijin pe care putem să-l oferim. Voi sunteți adevărații eroi.”

La final, sportivul a dezvăluit că a revenit deja la antrenamente: „Am început antrenamentele de câteva zile. E mai bine decât mă așteptam. Mă simt foarte bine în apă, mă simt foarte bine la sală și mi-era dor de o rutină.”

Prin gestul său, David Popovici confirmă din nou că este nu doar un campion al bazinului, ci și un model de generozitate, modestie și solidaritate pentru o întreagă generație.

