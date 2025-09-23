„Daună” uriașă pentru o casă de pariuri! Pierdere de peste 30 de milioane de euro

Operatorul a decis să onoreze plăți de peste 30 de milioane de euro după o eroare tehnică.

Superbet, principalul sponsor din fotbalul românesc și cel mai important operator de pariuri din România, a fost pus în fața unei situații fără precedent. Un joc de casino online – Fire Blaze Red Wizard, produs de Playtech – a conținut o eroare tehnică ce le-a permis utilizatorilor să parieze sume mici și să câștige sume uriașe.

Informația despre bug a circulat rapid pe forumurile dedicate jucătorilor de păcănele, iar mii de utilizatori au luat cu asalt platforma. În doar câteva ore, câștigurile acumulate au depășit 30 de milioane de euro, potrivit Prosport.

Inițial, compania a reacționat prin blocarea conturilor a 7.500 de jucători implicați. După o analiză internă, însă, Superbet a luat o decizie neașteptată: a ridicat toate restricțiile și a permis retragerea câștigurilor.

Mesajul transmis clienților

Jucătorii și-au regăsit conturile funcționale și au primit următorul mesaj:

„Salut, investigațiile suplimentare în urma activității tale la anumite jocuri de Casino s-au încheiat, iar contul tău a fost deblocat.

Am luat decizia de a onora toate plățile la acele jocuri, ținând cont de istoria și statutul pe care Superbet îl are în industria jocurilor de noroc din România.

Suntem cunoscuți ca operatorul de pariuri și casino care plătește orice câștig, indiferent de sume. Ca cei care acceptă toate pariurile și orice miză la jocuri. Și nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe.

Toate restricțiile de pe contul tău au fost ridicate. Bucură-te de câștiguri! Mult succes!”

În prezent, nu există o informare oficială din partea companiei, dar măsura pare să fi fost luată pentru a evita un scandal public sau eventuale litigii.

Cum se tratează „erorile tehnice” pe piața jocurilor de noroc

Astfel de situații sunt reglementate diferit în fiecare țară europeană. În Italia, spre exemplu, un caz recent a obligat un jucător să restituie 110.000 de euro câștigați dintr-un bug, instanța declarând nul contractul de joc. În alte cazuri, tribunalele au decis că eroarea „face parte din joc”, iar operatorii au fost obligați să plătească.

În România, Superbet a ales să evite riscul unor procese și să își protejeze imaginea, asumându-și plata integrală a câștigurilor obținute prin defecțiunea jocului.

