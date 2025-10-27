Datoria guvernamentală a Statelor Unite este prognozată să atingă niveluri istorice în acest deceniu, depășind pentru prima dată în secolul XXI Italia și Grecia, două state cunoscute pentru vulnerabilitățile lor fiscale.

Estimarea apare în cele mai recente proiecții ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Potrivit instituției, datoria brută guvernamentală a SUA va crește cu peste 20% până la sfârșitul anilor 2020, ajungând la 143,4% din PIB – cel mai ridicat nivel de după pandemia de COVID-19.

În același timp, deficitul bugetar american ar urma să rămână constant, la peste 7% din PIB anual până în 2030, cel mai mare dintre toate economiile dezvoltate analizate de FMI.

Italia și Grecia își reduc datoriile

În contrast, Italia și Grecia, epicentrul crizei datoriilor din zona euro din perioada 2010–2012, înregistrează un trend descendent al datoriei publice.

Evoluția este rezultatul unei politici fiscale prudente și al controlului strict al deficitelor bugetare. Grecia, obligată în urmă cu un deceniu să accepte un pachet de salvare sub supravegherea FMI și a Uniunii Europene, pare acum să-și consolideze stabilitatea financiară.

„Diferenţa de direcţie este un moment simbolic. Conform Biroului pentru Buget al Congresului (CBO), datoria SUA va continua să crească pe termen lung, ca efect al deficitelor perpetue. Totuşi, Italia are o perspectivă de creştere mai slabă decât SUA, aşa că nu putem spune că a ieşit complet din zona de risc”, avertizează Mahmood Pradhan, director de macroeconomie globală la Amundi Investment Institute.

Deficitul rămâne o problemă majoră pentru Washington

Deficitul bugetar al SUA s-a amplificat semnificativ în timpul administrației Biden, deși rata șomajului s-a menținut aproape de minime istorice.

Potrivit FMI, administrația Trump nu a luat măsuri suficiente pentru a corecta dezechilibrul fiscal, iar această lipsă de acțiune ar putea împinge datoria publică americană către un nivel record absolut în anii următori.

