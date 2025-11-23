Structura datoriei arată că majoritatea sumelor reprezintă obligațiuni pe termen mediu și lung

Datoria administrației publice a României a atins în iulie 2025 valoarea de 1.070,18 miliarde de lei, în creștere față de 1.039,96 miliarde lei înregistrată în luna precedentă, arată datele oficiale ale Ministerului Finanțelor, scrie Agerpres. Ca pondere în PIB, nivelul datoriei guvernamentale a urcat la 58,9%, de la 57,3% în iunie, conform indicelui publicat de Institutul Național de Statistică, la începutul lunii octombrie.

Structura datoriei arată că majoritatea, respectiv 1.004,9 miliarde de lei, reprezintă obligațiuni pe termen mediu și lung, iar restul, 65,19 miliarde lei, constituie datorie pe termen scurt. Din total, titlurile de stat însumau 884,026 miliarde de lei, iar împrumuturile se ridicau la 166,6 miliarde de lei. Datoria în lei a fost de 489,747 miliarde, cea în euro echivalentă cu 465,49 miliarde, iar cea în dolari americani a însumat 112,96 miliarde lei.

La nivelul administrației centrale, datoria a crescut la 1.046 miliarde lei, din care 980,833 miliarde lei pe termen mediu și lung, majoritatea contractată în lei (470,485 miliarde) și euro (460,58 miliarde echivalent). Datoria administrației locale a urcat la 24,175 miliarde lei, aproape integral pe termen mediu și lung.

Analizând distribuția între datorie internă și externă, Ministerul Finanțelor arată că datoria internă se situa la 523,116 miliarde lei (28,8% din PIB), cu 503,704 miliarde lei la nivelul administrației centrale și 19,411 miliarde la administrația locală. Datoria externă a atins 547,063 miliarde lei (30,1% din PIB), dintre care 542,299 miliarde lei reprezintă datorie externă a administrației centrale, iar 4,764 miliarde lei a administrației locale.

Aceste cifre reflectă tendința de creștere a datoriei publice în contextul finanțării deficitului bugetar și al gestionării obligațiilor externe și interne, menținând România pe traiectoria unei datorii guvernamentale ce depășește pragul de 1.000 miliarde lei și aproape 59% din PIB.

