Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri datele privind datoria externă a țării la 31 iulie 2025.

Datoria externă a ajuns la 220,15 miliarde euro, în creștere cu 15,26 miliarde euro față de începutul anului, iar datoria pe termen lung reprezintă 77,7% din total.

Datoria externă pe termen lung a însumat 171 miliarde euro, în creștere cu 10,4% față de sfârșitul anului 2024, în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut ușor, la 49 miliarde euro (-1,7%).

Datoria administrației publice și sectorului privat

Datoria externă a administrației publice a ajuns la 120 miliarde euro, cu 19 miliarde euro mai mult decât în decembrie 2024.

Soldul deținut de societățile care acceptă depozite, excluzând banca centrală, a urcat la 13,4 miliarde euro, comparativ cu 12,8 miliarde euro la finele anului trecut.

Investițiile directe și creditele intra-grup au totalizat 50,9 miliarde euro, iar datoria externă totală, incluzând administrația publică, alocările DST la BNR și sumele deținute de societăți care acceptă depozite, a ajuns la 169 miliarde euro.

Indicatori de sustenabilitate

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 14,6% în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 5,6 luni la 31 iulie 2025, ușor sub nivelul de 5,7 luni de la sfârșitul anului trecut.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, raportată la rezervele valutare ale BNR, a fost de 100,4% la 31 iulie, în creștere față de 99,1% la 31 decembrie 2024.

