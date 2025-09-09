Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, acuză că mai multe proceduri pentru construcția hidrocentralelor începute în comunism sunt blocate la Ministerul Mediului: O somez public pe Diana Buzoianu să urgenteze avizarea.

„O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au făcut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României și stabilite în Programul de guvernare 2025-2028 în cadrul căruia, la capitolul Energie, se menționează cu prioritate finalizarea investițiilor hidroenergetice sistate sau întârziate”, a scris marți pe Facebook Daniel Zamfir.

El susține că aceste amenajări sunt importante pentru independența energetică a României.

„Sunt patru amenajări hidrotehnice foarte importante care așteaptă să fie finalizate și sunt blocate în proceduri la Ministerul Mediului, în timp ce România importa mari cantități de energie”, adaugă social-democratul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!