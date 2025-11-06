Daniel Pancu, mesaj direct pentru Louis Munteanu! „Așa ceva nu am mai văzut în fotbal. I-am zis să nu se mai accidenteze”

Noul antrenor al CFR Cluj a avut o discuție scurtă, dar tranșantă, cu golgeterul echipei.

Daniel Pancu, instalat recent pe banca celor de la CFR Cluj, a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al formației ardelene și a vorbit deschis despre situația atacantului Louis Munteanu. Golgeterul echipei din sezonul trecut a avut o reacție nervoasă după înfrângerea cu Dinamo, scor 1-2, declarând că „spera să se bată la titlu, nu la retrogradare”, înainte de a părăsi interviul.

Pancu, care l-a pregătit pe Munteanu și la naționala U21, a mărturisit că a simțit nevoia unei discuții individuale cu jucătorul, pe care îl consideră afectat de presiunea constantă din jurul său.

„Pe Louis Munteanu îl cunosc foarte bine. Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui nu am mai văzut în fotbal. Un jucător de 22 de ani a fost supus unei presiuni… Nu e ușor să auzi zilnic că pleci în stânga, pleci în dreapta, ești la națională, nu ești. E greu și pentru unul de 30 de ani.”

„Mesajul a fost scurt. Să nu se mai accidenteze”

Tehnicianul a explicat că mesajul transmis atacantului a fost cât se poate de clar și că totul ține acum de constanță și pregătire. „Mesajul meu pentru el a fost scurt. I-am zis să nu se mai accidenteze. Asta a fost cea mai mare problemă a lui. A fost legată de pregătirea din vară și de inconstanța în pregătire. Trebuie să nu se mai accidenteze până la vară.”

Pancu crede că Louis Munteanu are potențialul de a redeveni decisiv pentru CFR Cluj, dar doar dacă își recapătă stabilitatea fizică și mentală. „Lucrurile au trecut, acum îți poți face un viitor frumos. E mult mai puternic decât înainte. Începând de duminică, să revină și să ne ajute cum a făcut în sezonul trecut.”

Noul antrenor al formației din Gruia a vorbit și despre modul în care își propune să gestioneze lotul, într-un moment delicat pentru echipă: „Lotul a fost format pentru a juca din 3 în 3 zile, pentru a avea soluții, lucru care nu s-a mai întâmplat. Vom găsi modalități de a-i antrena pe toți. Trebuie să îi cunosc pe repede înainte. Nu am venit cu gândul de a renunța la vreun jucător.”

Pancu a subliniat că obiectivul imediat nu ține neapărat de poziția din clasament, ci de momentul de formă al echipei în lunile decisive. „Indiferent că vorbim de play-off sau play-out, e important ca echipa să fie foarte bună în aprilie. E cel mai important lucru, e principalul meu obiectiv. Trebuie să fim impecabili atunci, indiferent că vom fi în play-off sau play-out.”

