Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, anunță că nu va deschide conturi pentru sponsorizări în campania electorală și va folosi exclusiv suma de 800.000 de lei rambursabilă de la stat, plus resursele din bugetul partidului, pentru a evita „orice fel de interpretare”.

Întrebat, miercuri seara, la România TV, dacă va publica toate cheltuielile de campanie și proveniența banilor, în spiritul transparenței pe care o promovează, Băluță a răspuns afirmativ: „Garantat o voi face. Vă spun proveniența banilor. Partidul Social-Democrat este cel care finanțează mare parte din campanie pentru că suma pe care o avem la dispoziție rambursabilă este de 800.000 de lei”.

Referitor la posibilitatea de a depăși acest plafon prin donații sau sponsorizări, candidatul PSD a explicat că, deși este permis, nu va apela la astfel de surse: „Prefer să mă rezum la ceea ce am. Deci, nu voi deschide niciun cont pentru sponsorizări nici înainte de campanie”.

Daniel Băluță e gata să facă și un credit ca să-și susțină campania pentru Primăria Capitalei

Întrebat dacă acceptarea sponsorizărilor implică ulterior și acceptarea unor compromisuri, Băluță a răspuns: „Nu neapărat. Și aș fi ipocrit să generalizez acest aspect. Există în lumea asta și oameni de bună credință care chiar au simpatii. Nu putem să generalizăm lucrul ăsta”.

Referitor la modalitatea de finanțare a campaniei, Băluță a precizat: „La cei 800.000 de lei, bineînțeles, voi apela. Voi folosi resursele proprii, probabil că voi face și un credit bancar în acest sens. Și în măsura în care bugetul Partidului Social-Democrat o va putea susține, voi face ceea ce voi putea să fac”.

Întrebat despre un apartament donat fiicei sale, Băluță a clarificat: „Este vorba de propriul apartament. Am donat casa pe care eu și soția mea o aveam, i-am dat-o fetiței mele, la anul face 18 ani”.

