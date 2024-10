Primarul Daniel Băluță și-a luat gardurile și oamenii și a închis șantierul abia deschis în zona Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunțat pe contul său de Facebook faptul că își retrage angajații și echipele care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa. Doi angajați ai Primăriei sectorului 4 au fost răniți de buldozerul adus să dărâme gardurile. ”Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor. Pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților Primăriei Sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violența nu are ce căuta într-o administrație de capitală europeană”, a precizat primarul Băluţă.

În replică, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat luni seară că vor fi continuate toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB în zona Pieţei Unirii să fie fără echivoc. Nicușor Dan a mai precizat că „voi emite, ca și până acum, doar autorizații de construire cu toate avizele atașate”.

Poliția Capitalei anunță că face cercetări în cadrul unui dosar penal pentru distrugere și lovire sau alte violențe, în urma incidentelor de luni seara din zona Unirii, unde o persoană ar fi fost rănită, probabil de un buldoexcavator.

„Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea Unității de Parchet”, a transmis Poliția Capitalei.

”Poliţia Capitalei şi Jandarmeria Capitalei asigură măsuri de ordine şi siguranţă publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului. De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieşit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanţa de judecată este competentă a soluţiona situaţia”, au transmis, luni seară, Poliţia Capitalei şi Jandarmeria.