Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că „demirerea” consilierului prezidențial Ludovic Orban este „normală”, pentru că și-a depășit atribuțiile.

Întrebat, la „Tucă Show” de la Gândul, ce părere are despre demisia lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, Băluță a spus că e vorba despre o „demitere”.

„O părere bună. (…) Pentru că fiecare dintre noi are niște atribuții. Atunci când cineva își depășește atribuțiile e normal să se întâmple lucrul ăsta. Dacă vrem cu toții să conducem ceva… e ca la orchestră. O orchestră are un dirijor, n-are 10 dirijori, că altfel ar fi un zgomot de fond și n-ar mai înțeles nimeni nimic”, a spus Daniel Băluță.

Președintele Nicușor Dan și Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”, a anunțat Președinția. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată în termeni amiabili.

Ludovic Orban susține că a aflat că nu mai este în echipa președintelui Nicușor Dan și că despărțirea „vine din inițiativa președintelui”.

Orban afirmă că a fost o singură discuție pe care a avut-o „într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată, cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria capitalei”.

