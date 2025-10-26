Sondajul Avangarde a fost autofinanțat și realizat telefonic în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți

Daniel Băluță, potențialul candidat al Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, se află pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor, arată un sondaj realizat de Avangarde. La doar două procente distanță se află Ciprian Ciucu (PNL), iar podiumul este completat de Cătălin Drulă (USR).

Potrivit cercetării, 25% dintre respondenți l-ar alege pe Daniel Băluță, iar Ciprian Ciucu ar obține 23%. Pentru Cătălin Drulă există o intenție de vot de 18%. Urmează Anca Alexandrescu cu 16%, Cristian Popescu Piedone – 8%, Vlad Gheorghe – 4%, Ana Ciceală – 3% și independentul Virgil Alexandru Zidaru – 2%. Alte opțiuni de vot însumează 1%. În total, 62% dintre persoanele intervievate au putut indica un candidat preferat.

Interesul pentru scrutinul din 7 decembrie este moderat: 43% dintre cei chestionați afirmă că vor merge cu siguranță la vot, în timp ce restul ezită sau nu s-au decis încă.

Sondajul mai relevă un nivel ridicat de nemulțumire privind starea orașului. 68% dintre respondenți se declară nemulțumiți de felul în care arată Bucureștiul, în timp ce doar o treime apreciază evoluția acestuia. În același ton critic, 63% dintre participanți spun că sunt nemulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Percepția generală privind administrația locală și centrală sugerează o cerere pentru schimbare: 62% dintre bucureșteni consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai curând posibil, semn al nerăbdării civice față de starea actuală a orașului.

Sondajul Avangarde a fost autofinanțat și realizat telefonic în perioada 19–25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste) a Municipiului București. Marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

