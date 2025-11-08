Primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei şi vicepreşedinte al partidului, susţine că nu vizează preşedinţia PSD şi vorbeşte, în emisiunea Insider Politic, la Prima TV, despre relaţia sa cu preşedintele nou ales al formaţiunii, Sorin Grindeanu. „Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul”, spune el.

Daniel Băluţă, candidat susţinut de PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, susţine că nu va folosi funcţia de edil al celui mai mare oraş din România drept trambulină politică. El a explicat că, deşi a fost în aceeaşi competiţie cu Sorin Grindeanu pentru preşedinţia interimară a PSD, are o relaţie foarte bună cu acesta .

„Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul şi el, şi Claudiu (Manda, noul secretar general al PSD – n.r.), şi organizaţia Bucureşti. (…) Şi în ceea ce mă priveşte, şi în ceea ce-l priveşte pe Sorin avem aceeaşi abordare bilaterală plină de respect şi de onoare”, a declarat Daniel Băluţă.



El a dezvăluit că are o relaţie mai bună cu Sorin Grindeanu decât înainte să intre în competiţie cu acesta pentru şefia interimară a partidului.

„Votul este cel care decide, Sorin a câştigat, i-am respectat din secunda întâi autoritatea, pentru că altfel nu ar funcţiona lucrurile şi nu a existat niciun fel de fricţiune sau disensiune, nu m-am simţit în niciun fel. De altfel, vedeţi că sunt parte din echipa lui Sorin Grindeanu şi avem, pot să spun, o relaţie chiar mai bună decât înainte să candidez, ceea ce este u lucru foarte bun”, adaugă Băluţă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!





