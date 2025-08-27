Danemarca acuză operațiuni de influență pro-Trump în Groenlanda. Ambasada SUA, convocată la Ministerul de Externe

Ministerul de Externe al Danemarcei a convocat miercuri reprezentantul diplomatic al Statelor Unite la Copenhaga, după ce postul public de televiziune DR a relatat că cel puțin trei persoane cu legături cu fostul președinte american Donald Trump ar fi desfășurat operațiuni de influență ascunse în Groenlanda.

Danemarca acuză operațiuni de influență pro-Trump în Groenlanda

Conform anchetei jurnalistice, surse guvernamentale și de securitate din Danemarca, dar și persoane din Groenlanda și SUA, susțin că acești americani ar fi încercat să slăbească relațiile dintre Copenhaga și teritoriul autonom din Arctica. Unul dintre ei ar fi întocmit liste cu cetățeni groenlandezi pro și contra inițiativei lui Trump de a prelua controlul asupra insulei, în timp ce alții ar fi încercat să-și creeze contacte cu politicieni și oameni de afaceri locali. Scopul, potrivit surselor DR, ar fi alimentarea unei mișcări separatiste care să sprijine o eventuală desprindere a Groenlandei de Danemarca.

CITEȘTE ȘI – Kremlinul respinge ideea trimiterii de trupe europene în Ucraina și exclude o întâlnire rapidă Putin–Zelenski

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că autoritățile sunt conștiente de interesul crescut al unor actori externi pentru Groenlanda și a subliniat că „orice tentativă de ingerință în afacerile interne ale Regatului este inacceptabilă”. Acesta a confirmat că a solicitat convocarea diplomatului american pentru discuții urgente.

Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, are o importanță strategică majoră datorită resurselor minerale și poziției geografice dintre SUA, Rusia și Europa, dar și pentru că găzduiește cea mai nordică bază militară americană. În contextul topirii accelerate a gheții arctice, interesul internațional pentru insulă a crescut semnificativ.

Administrația Trump a manifestat în repetate rânduri dorința de a anexa Groenlanda, argumentând că SUA are nevoie de insulă pentru securitatea națională. În replică, guvernul danez și autoritățile locale au respins categoric ideea, declarând că teritoriul nu este de vânzare.

Serviciul danez de securitate și informații (PET) a avertizat că Groenlanda este, mai ales în contextul actual, ținta unor campanii de influență externe menite să exploateze sau chiar să creeze divergențe între Copenhaga și Nuuk. PET a precizat că și-a întărit constant prezența și cooperarea cu autoritățile locale pentru a contracara astfel de riscuri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.