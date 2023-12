Dan Tanasă: „ AUR îi solicită ferm lui Marcel Ciolacu să revoce de urgență HG 1215 din 29 noiembrie 2023″

„ În țara în care sute de mii de copii se culcă flămânzi în fiecare seară pentru că nu au ce mânca, în țara în care milioane de români nu au acces la apă curentă, canalizare și gaz, grija lui Marcel Ciolacu, a PSD, PNL, USR și UDMR sunt mașinile personale și ecologia. România se pregătește de un ecologism extrem. Mașină personală va putea fi folosită maxim 6.500 de kilometri pe an. Asta prevede hotărârea de guvern numărul 1215 din 29 noiembrie 2023, prin care a fost aprobată „Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”. Practic, prin acest document care a fost întocmit de Pricewaterhouse Coopers, o chestiune care dovedește din nou că Marcel Ciolacu e o banală marionetă și că Guvernul pe care îl conduce nu poate genera nimic bun pentru români, și de Macedonian Academy of Sciences and Arts se decide cum va fi ecologizată România. Documentul prevede faptul că Guvernul și-a asumat oficial strategia „România Neutră 2050″! Atenție: aici nu vorbim despre scenarii imaginate de cineva într-o poveste de coșmar. Nu, este strategia asumată oficial de PSD și PNL și de celelalte forțe politice care susțin această guvernare, respectiv UDMR și USR.

PSD și PNL au declarat război mașinilor personale și celor de marfă care utilizează drept combustibili benzina, motorina, GPL sau inclusiv cele hibrid. Ambiția PSD și a PNL este reducerea emisiilor de CO2 din transporturi cu 82% față de anii 1990. Numai că nu doar reducerea emisiilor este obiectivul, ci și limitarea numărului de kilometri pe care o mașină personală îi va putea parcurge. Astfel, o mașină personală va putea parcurge 6.500 de km pe an, un autovehicul destinat transporturilor de persoane doar 64.500 de km pe an, iar un vehicul destinat transportului de mărfuri doar 8.900 de km pe an.

Aceste idei nu sunt teoria conspirației. Aceste idei se regăsesc într-un document oficial, într-o hotărâre de guvern asumată de Marcel Ciolacu, asumată de PSD și PNL, publicată în Monitorul Oficial. Vorbim de niște prevederi demente, care își au izvorul principal la Bruxelles, acolo unde neomarxismul dictează din ce în ce mai mult și vedem și la București efectele acestei ideologii.

AUR îi solicită ferm lui Marcel Ciolacu să revoce de urgență Hotărârea de Guvern numărul 1215 și în mod evident AUR respinge cu fermitate toate aceste nebunii”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Dan Tanasă.

Departamentul de comunicare al Alianței pentru Unirea Românilor

