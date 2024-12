Dan Petrescu rămâne pe banca CFR Cluj și primește o veste excelentă. Karlo Muhar revine în Gruia

Dan Petrescu a fost confirmat în funcția de antrenor al CFR Cluj, iar conducerea clubului i-a promis întăriri în perioada de mercato, inclusiv revenirea mijlocașului croat Karlo Muhar, unul dintre favoriții săi.

Dan Petrescu continuă pe banca tehnică a CFR Cluj, după ce o întâlnire decisivă cu patronul Ioan Varga a tranșat viitorul colaborării. Deși echipa nu a reușit să se califice în grupele Conference League și a avut rezultate oscilante în Superliga, conducerea a decis să păstreze continuitatea cu cel mai de succes antrenor din istoria clubului.

„Am discutat și am hotărât că Dan Petrescu va rămâne. Am analizat situația și am în continuare încredere în el. Este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a declarat Ioan Varga pentru ProSport.

Karlo Muhar, aproape de revenirea la CFR Cluj

Pe lângă confirmarea în funcție, Dan Petrescu a primit și o veste excelentă: Karlo Muhar, unul dintre jucătorii săi preferați, este aproape de a reveni la echipă. În vară, mijlocașul defensiv croat a fost transferat la Al Orobah, în Arabia Saudită, pentru 1,5 milioane de euro, dar clubul saudit nu a plătit suma convenită. În aceste condiții, jucătorul va reveni la CFR Cluj în proporție de 99%, conform declarațiilor lui Ioan Varga.

Petrescu îl apreciază pe Muhar pentru jocul său defensiv solid și contribuția echilibrată între apărare și atac. În perioada petrecută la CFR Cluj între 2022 și 2024, croatul a evoluat în 97 de meciuri, marcând 18 goluri și oferind 5 pase decisive. Revenirile lui Muhar și alte transferuri promise ar putea întări considerabil echipa în lupta pentru titlu.

Obiectivele CFR Cluj în 2025

CFR Cluj încheie anul pe locul 5 în Superliga, dar diferența față de liderii U Cluj și FCSB este de doar două puncte, ceea ce le permite ardelenilor să spere la câștigarea campionatului. În plus, echipa este calificată în sferturile Cupei României, unde va întâlni Universitatea Craiova, pe teren propriu, într-un meci eliminatoriu.

Primul test pentru CFR în 2025 va fi deplasarea la FC Botoșani, programată în week-end-ul 17-19 ianuarie.

