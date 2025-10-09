Dan Negru, pregătit să revină de Revelion: „Am discuții, dar nu pot detalia”

După mai bine de două decenii în care a fost sinonim cu Revelionul de la televizor, Dan Negru ar putea reveni în noaptea dintre ani cu un proiect cu totul diferit: un spectacol de Revelion difuzat pe Netflix.

Dan Negru vine cu show-ul de Revelion pe Netflix?

Prezentatorul, care în ultimii ani a realizat emisiuni la Kanal D, a confirmat pentru Click! că poartă „discuții cu un ecran pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, indiferent de exclusivități”.

Declarația a stârnit valuri de speculații, iar potrivit informațiilor obținute de Paginademedia.ro, „ecranul” ar putea fi chiar platforma Netflix, interesată de lansarea unui program special de divertisment pentru trecerea dintre ani.

„Cum am spus și în interviul pentru Click!, confirm că am discuții, dar nu pot detalia care sunt partenerii acestor negocieri”, a spus Dan Negru.

Surse apropiate negocierilor au precizat că discuțiile nu au fost purtate direct cu reprezentanții Netflix, ci cu o casă de producție locală care ar urma să realizeze programul. Totuși, având în vedere timpul limitat, șansele ca proiectul să fie difuzat în noaptea de Revelion 2025-2026 sunt mici — cel mai probabil, debutul ar avea loc în 2026-2027, dacă părțile ajung la un acord final.

De cealaltă parte, reprezentanții Netflix au transmis că, „în acest moment, nu există planuri pentru producții originale în România”, însă această declarație nu exclude posibilitatea ca o companie locală de producție să realizeze un program care ulterior să fie difuzat pe platformă.

